Zakończyła się rozbudowa galerii Focus Mall w Zielonej Górze

Zakończono rozbudowę galerii handlowej Focus Mall w Zielonej Górze. Centrum należy do kompleksu zabytkowych budynkach XIX-wiecznego kompleksu fabrycznego „Polskiej Wełny”.

W trakcie rozbudowy powierzchnia centrum zwiększyła się o ponad 15 tys. mkw. GLA.

Powstała nowa część obejmująca dwie kondygnacje galerii oraz 3-poziomowy parking.

Efektem zmian jest nowa przestrzeń handlowa z 60 dodatkowymi lokalami, 1300 miejsc parkingowych i nowa strefa food-court połączona z mini strefą zabawy dla najmłodszych klientów galerii.

- Rozbudowa Focus Mall Zielona Góra była prawdziwym wyzwaniem. Cała inwestycja była nadzorowana przez miejskiego konserwatora zabytków. Skutkowało to koniecznością konsultacji z nimi prac praktycznie na każdym etapie budowy. Trudnością było też wpasowanie funkcji obiektu w zastaną tkankę miejską, co wymagało innowacyjnego podejścia do funkcji poszczególnych jego części – mówi Jarosław Świeboda, Senior Project Manager NEPI Rockcastle.

Metamorfoza Focus Mall Zielona Góra i jej etapy

Na pierwszym etapie prac, rewitalizacji i zmianie funkcji poddano istniejący, ale wcześniej nieużytkowany magazyn fabryki, który został przebudowany na dwupoziomowy parking i lokale gastronomiczne. Parking, dzięki odrestaurowaniu wysokich okien, jest jasny, przestronny i doświetlony naturalnym światłem. Renowacji poddano też historyczne ściany zewnętrzne. Inwestor odtworzył też neon - logo zakładów „Polska Wełna”, który znajduje się na dachu budynku. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jego pierwowzór.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Charakter miejsca podkreśla też 60-metrowy mural, który przez ponad miesiąc powstawał na oczach klientów galerii. Autor Jerema Drogowski, tworząc projekt zainspirował się stylistyką zaczerpniętą z komiksu i w oparciu o nią zbudował kosmiczną historię. W niekonwencjonalny sposób łączącą dwa symbole Zielonej Góry i centrum - włóczkę odnoszącą się do historii budynku i winorośl, symbol miasta.

Focus Mall, fot. mat. pras.

Kolejny etap prac dotyczył budynku, w którym od 2008 roku działa już galeria handlowa ze sklepami, gastronomią i kinem. Ta część obiektu została całkowicie odnowiona. Zmieniona została aranżacja wnętrz, wymieniono i rozbudowano instalacje. Utrudnieniem dla wykonawców prac był fakt, że prace były prowadzone w nieprzerwanie funkcjonującym obiekcie pod czujnym okiem inwestora i klientów.

W kolejnym etapie, do części objętej pracami rewitalizacyjnymi dobudowano nowoczesną bryłę galerii z dwoma kondygnacjami handlowymi i trzypoziomowym parkingiem.

Rozbudowa Focus Mall Zielona Góra z dbałością o detale i środowisko

W trakcie rewitalizacji i rozbudowy obiektu, w starszej jego części wymieniono oświetlenia żarowe na energooszczędne oświetlenie LED. W nowej części ten rodzaj oświetlenia jest już standardem. Kolejnym elementem dbałości o środowisko jest segregacja wytworzonych odpadów.

Jednym z głównych punktów metamorfozy Focus Mall Zielona Góra była dbałość o elementy nawiązujące do miejsca i regionu. W budynkach Focus Mall można znaleźć motywy kojarzące się z enologią oraz włóczką. Charakterystyczne detale znajdziemy m.in na okładzinach ściennych, w korytarzach do toalet jak i samych toaletach a także meblach w strefie food court.

Focus Mall, parking w starej części, fot. mat. pras.

Rozbudowa centrum znacząco zwiększyła możliwości handlowe obiektu. Powstało blisko 60 nowych lokali, a także nowoczesne parkingi z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Parkingi zewnętrzne i wewnętrzne mogą obecnie pomieścić 1300 samochodów. Efektem prac są też nowoczesne bezdotykowe toalety oraz przytulne pokoje rodzica wyposażone w przewijaki, fotele do karmienia, mikrofalówki oraz podgrzewacze do butelek.

Na terenie całego obiektu powstały strefy wypoczynku wyposażone w ładowarki indukcyjne i gniazda do ładowania urządzeń elektronicznych. Powstał też nowy, bardziej przestronny foodcourt z mini strefą zabaw dla dzieci, wyposażony m.in. w ekrany dotykowe z grami interaktywnym.

Focus Mall Zielona Góra to centrum handlowe wybudowane w centrum miasta w zabytkowych wnętrzach dawnej fabryki Polskiej Wełny. Dwukondygnacyjny budynek oferuje zaplecze rozrywkowe, usługowe, rekreacyjne i handlowe. Na 44 tys. mkw. powierzchni najmu, oprócz wiodących marek modowych takich jak: Tk Maxx, H&M, Half Price, CCC, Eobuwie.pl & Modivo, Tous, Bershka, Guess, Kappahl, Deichmann, 4F znajdziemy też ofertę sklepów: Smyk, Empik, Media Markt czy Carrefour. W galerii są także obecne perfumerie Douglas i Sephora oraz sieci drogeryjne Rossmann i Hebe. Portfolio najemców uzupełnia 9-salowe kino Cinema City.