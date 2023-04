Druga edycja projektu „Wielkie Testowanie", przygotowana przez sieć drogerii Ziko Dermo spotkała się ogromnym zainteresowaniem wśród Klientek. Wybrane kosmetyki testowała też nasza redakcja.

Prawie 3 tysiące katalogów z próbkami 17 starannie wyselekcjonowanych dermokosmetyków rozeszło się w 53 drogeriach stacjonarnych w całej Polsce w błyskawicznym tempie.

Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli odebrać swojego bezpłatnego egzemplarza, drogeria Ziko Dermo przygotowała dodatkowe egzemplarze.

Tegoroczna akcja ponownie pokazała, że testowanie kosmetyków jest bardzo ważnym elementem zdrowej i świadomej pielęgnacji.

Ziko Dermo stworzyło akcję Wielkiego Testowania - #testujezzikodermo z myślą o Klientkach, które stawały przed trudnym wyborem dobrego kosmetyku do pielęgnacji swojej, często wymagającej cery czy rodzaju włosów. Każdego dnia drogerie Ziko Dermo odwiedzają setki kobiet, którym dermokonsulatnki pomagają dokonywać najlepszych wyborów dotyczących dermokosmetyków oraz doradzają w kwestii dopasowania kosmetyków do indywidualnych potrzeb m.in. analizując kondycję skóry i włosów oraz składniki aktywne zawarte w oferowanych produktach.

W ramach akcji Wielkie Testowanie - #testujezzikodermo poza możliwością otrzymania bezpłatnego katalogu z 17 próbkami od najlepszych marek dermokosmetycznych Klient otrzymuje olbrzymią wiedzę w zakresie świadomiej pielęgnacji. Składają się na nią filmy i artykuły poradnikowe, instruktaże, w jaki sposób i w jakiej kolejności nakładać preparaty, czy ważne informacje o składnikach aktywnych i ich zastosowaniu i doborze do rodzaju skóry. Te działania mają na celu pokazać Klientkom, że kondycja skóry i włosów oraz poprawa niedoskonałości w dużej mierze zależy od prawidłowej pielęgnacji i doboru odpowiednich preparatów.

Mimo że w drogeriach Ziko Dermo pozostały już ostatnie katalogi, to akcja Wielkie Testowanie nadal trwa. Klientki testują produkty i chętnie dzielą się swoim opiniami zarówno w przygotowanej do akcji specjalnej ankiecie, jak również w mediach społecznościowych. Do współpracy przy promowaniu akcji zaproszono również popularne influencerki, które zachęcają do testowania organizując ciekawe i angażujące konkursy. Drogeria Ziko Dermo cały czas kontynuuje również działania edukacyjne w drogeriach stacjonarnych, mediach społecznościowych oraz na platformie internetowej zikodermo.pl podkreślając rolę holistycznej i zdrowej pielęgnacji. Na uczestników akcji, którzy wypełnią ankietę z opinią o testowanych produktach czeka również atrakcyjny rabat na zakupy w drogeriach stacjonarnych do realizacji już w maju.

Ziko Dermo zaprasza tych, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać akcji Wielkie Testowanie na dedykowaną stronę https://www.zikodermo.pl/wielkie-testowanie/wielkie-testowanie-w-zikodermo.html i odebranie ostatnich już katalogów z próbkami od takich marek jak: Avene, Lierac, Nuxe, Vichy, Iwostin, Pharmaceris, La Roche-Posay, Phyto, Synchroline, Sesderma, Bioliq, Sylveco, Redblocker czy Linovit.





