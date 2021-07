Zakupy jak przed pandemią czy e-commerce? Neinver zapytał o opinie Polaków

89 procent mieszkańców czterech regionów Polski zadeklarowało,że wraca do zwyczajów zakupowych sprzed pandemii, 9 procent zamierza unikać centrów handlowych, natomiast 2 procent chce robić zakupy wyłącznie przez internet - wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca tego roku przez Neinver.

W podobnym badaniu, wykonanym przed rokiem, gotowość do bezpośrednich zakupów w centrum handlowym zapowiadało o ponad połowę mniej osób.

25 procent decydowało się na centra mniej uczęszczane.

8 procent badanych rok temu deklarowało wyłącznie internetowe zakupy.

Neinver zapytał o opinie w ankietach, dostępnych za pośrednictwem własnych platform badawczych i mediów społecznościowych. Odpowiedzi udzieliło 5912 osób - mieszkańców Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski i Śląska, wśród nich klienci sieci outletów FACTORY.

- W naszym najnowszym badaniu wyraźnie widać potrzebę powrotu do doświadczeń zakupowych sprzed pandemii. Tę pozytywną tendencję odzwierciedlają również wyniki odwiedzalności i sprzedaży w outletach FACTORY od czasu majowego otwarcia. Klienci chętniej wybierają tradycyjne zakupy, a procedury sanitarne traktują jako naturalny element, który po prostu towarzyszy im na co dzień. Zdecydowanie spadła liczba osób deklarujących, że będzie unikać wizyt w centrach handlowych – z 24 procent przed rokiem, do 9 procent obecnie – podsumowuje Natalia Wiśniewska, Marketing Manager NEINVER w Polsce.

Powrót do tradycyjnych modeli zakupowych

Pozytywnemu nastawieniu do tradycyjnych zakupów i odwiedzin w obiektach handlowych, towarzyszy również powrót do indywidualnych doświadczeń z czasów, gdy pandemia nie dominowała nad codziennym życiem. Klientów znów przyciągają do outletów przede wszystkim atrakcyjne promocje i oferta marek, a procedury bezpieczeństwa wprowadzone przez centrum nie są dla nich tak kluczowe, jak przed rokiem - wskazuje na nie dzisiaj 7 procent klientów. 87 procent badanych deklaruje, że nie obawia się tradycyjnych zakupów lub nie ma zdania na ten temat. 92 procent klientów chce korzystać z przymierzalni lub ten temat nie jest dla nich istotny.

26 procent badanych deklaruje, że częściej będzie robić zakupy za pośrednictwem internetu, jednak tylko 2 procent traktuje ten kanał sprzedaży jako jedyne źródło.

89 procent klientów mówi wprost, że wraca do bezpośrednich zakupów w obiektach handlowych.

Poprawę komfortu robienia zakupów 26 procent badanych upatruje w wydłużeniu godzin otwarcia centrów. Podobna liczba klientów wskazuje na możliwość robienia zakupów online.

Zakupy w stylu eko

NEINVER zadał też pytania o preferencje ekologiczne swoich klientów. 40 procent badanych deklaruje, że kupując ubrania, wybiera te przyjazne środowisku. Tyle samo osób chętniej sięga po ofertę marek zaangażowanych ekologicznie. 30 procent klientów na produkty eko jest gotowych wydać więcej.

Każdego roku centra NEINVER w Polsce odwiedza ponad 10 mln klientów - mieszkańców poszczególnych regionów i turystów.