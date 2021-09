Zakupy online „opcją awaryjną”? Przynajmniej dla części konsumentów

Handel stacjonarny wraca na właściwe tory? Jak to wygląda z perspektywy rynku galerii handlowych?

Anna Malcharek: To co dziś obserwujemy na rynku można spokojnie nazwać stabilizacją. Po kilku odbiciach – najpierw w maju, a później na początku czerwca, wskaźniki footfallowe uplasowały się na bardzo wysokim poziomie i nadal wykazują lekką tendencję wzrostową, czemu nie zagroziły nawet wakacje, okres tradycyjnie słabszy na rynku. Jak podaje PRCH, tylko w lipcu br. w stosunku do lipca 2019r., w zależności od tygodnia, do centrów handlowych wróciło od 82 do 87%. klientów. W sierpniu ten wskaźnik wg TOP-KEY oscylował natomiast na średnim poziomie blisko 85%. Oznacza to, że cały rynek powoli zbliża się do wyników sprzed pandemii i to znacznie szybciej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Oczywiście to dane uśrednione. Jeśli przyjrzymy się uważnie poszczególnym obiektom, okaże się, że znaczna część, zwłaszcza małych i średnich centrów, już osiągnęła ten poziom lub jest bardzo blisko takiego wyniku. Także przyglądając się wybranym dniom tygodnia, zauważymy, że footfall bywa w nich nawet o kilka punktów procentowych wyższy niż przed pandemią. Wszystko idzie więc w dobrym kierunku. Czemu sprzyjają jeszcze 2 inne czynniki. Po pierwsze, w centrach handlowych od ponad 4 miesięcy obserwujemy wysoką konwersję. Obroty są wyższe niż rok temu, także w branżach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii. Po drugie, zmienił się sposób robienia zakupów Polaków. Zakupy stały się bardzo konkretne, celowe, robione są często w pojedynkę. Jeśli już klient odwiedza galerię, to aby kupować.

Z taką sytuacją mają Państwo do czynienia w Gemini Park?

Centra handlowe Gemini Park to najlepszy przykład. Wszystkie trzy obiekty z naszego portfolio już w pierwszym miesiącu po lockdownie osiągnęły bardzo wysoki wskaźnik odwiedzin. Czerwiec, a także dwa kolejne miesiące wakacji przyniosły jego umocnienie. Wyniki z sierpnia sięgały z kolei już poziomu 87% tych z sierpnia 2019. Taki footfall obserwowaliśmy w Gemini Park Bielsko-Biała, był on o ok. 3 punkty procentowe wyższy od notowanego w sierpniu na rynku przez TOP-KEY. Zbliżone wyniki obserwujemy też w pozostałych obiektach w Tychach i Tarnowie. Oczywiście każdy z tych rynków jest inny. Inne czynniki więc wpływają na powroty. Dla przykładu: w Bielsku-Białej znaczący wzrost liczby odwiedzających nastąpił w momencie poluzowania obostrzeń dotyczących rozrywki, która mocno waży w tamtejszym tenant-mix. Nie bez znaczenia był także ruch turystyczny w Beskidach, co jest efektem tego, że co czwarty Polak spędził w tym roku wakacje w Polsce. Co jednak jest wspólne dla wszystkich obiektów, to wysoka konwersja. Ruch, chociaż wciąż mniejszy niż przed pandemią, generuje obroty większe niż w 2020 i 2019 roku.