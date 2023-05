Ulubione metody płatności, dostępny zwrot lub serwis oraz recenzje produktów – to przyciąga klientów do kanałów online. Połowa internetowych zakupowiczów zapewnia, że porzuci koszyk jeśli na końcu nie znajdzie preferowanej metody płatności.

Prawie połowa użytkowników ​​w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy więcej kupiła online niż wcześniej.

Klienci wybierają kanał sprzedaży online głównie po to by zaoszczędzić czas.

Zaleta docenia przez użytkowników sklepów online to możliwość porównania ofert.

Co czwarty klient online ogląda towary w sklepie stacjonarnym.

Pomimo trudnego roku, naznaczonego niepewnością, recesją i zmieniającymi się warunkami biznesowymi, respondenci częściej przyznawali się do zakupów online . Wraz z rosnącą penetracją cyfrową przyspieszoną przez pandemię i blokady w 2020 r., prawie połowa użytkowników (49 procent) zgłosiła, że ​​w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kupiła więcej online niż wcześniej. Około jedna czwarta (25 procent) odnotowała zmniejszenie wydatków online, podczas gdy pozostałe 26 procent nie odnotowało żadnych znaczących zmian w swoich zakupach lub wydatkach online.

Klient online sięga najczęściej po artykuły pierwszej potrzeby

Spośród kategorii, w których najczęściej kupowano online , pierwsze miejsca zajęły artykuły pierwszej potrzeby, takie jak uroda i higiena osobista (61 procent) oraz żywność i napoje (56 procent). Tuż za nimi uplasowała się moda (55 proc.), urządzenia elektroniczne i artykuły gospodarstwa domowego (odpowiednio 50 i 49 proc.) oraz rozrywka (47 proc.).

Połowa respondentów stwierdziła, że ​​robi zakupy w kanałach cyfrowych, aby zaoszczędzić czas (52 proc.) i znaleźć większą różnorodność produktów (49 proc.). Duże znaczenie miały również opinie użytkowników, porównania ofert i oferty promocyjne, o czym świadczy odpowiednio 48, 47 i 42 proc. odpowiedzi.

Minimum do rozkręcenia e-comerce

Zapytani o to, jakie cechy musiałby bezwzględnie posiadać sprzedawca internetowy, aby rozpocząć działalność , respondenci umieścili na górze dostępność preferowanych metod płatności, a następnie istnienie fizycznych lokalizacji serwisowych lub zwrotów oraz dostępność recenzji produktów. Inne aspekty uszeregowane według ważności obejmowały programy lojalnościowe i nagrody oraz możliwość odbioru zamówionych artykułów w sklepie.

Najważniejszymi elementami determinującymi respondentów do zakupów są: ulubione metody płatności (41 procent) i lokalizacja (40 procent). Z drugiej strony, niespodzianki związane z kosztami przy kasie były główną przyczyną porzucania koszyków. Ponad połowa ankietowanych (57 proc.) przyznała się do porzucenia koszyka w ciągu ostatniego roku z powodu nieoczekiwanych kosztów dostawy. Inne przyczyny to problemy z dostępnością produktów wykryte przy kasie (27 proc.) oraz brak możliwości skontaktowania się ze sprzedawcą w sprawie pytań dotyczących zakupu (22 proc.). Badanie podkreśliło również znaczenie opcji płatności dla konwersji, a jeden na pięciu respondentów deklarował, że porzuciłby koszyk i dokonałby zakupu, gdyby preferowana przez niego metoda nie była dostępna.

Klienci najchętniej sięgają po karty i do cyfrowego portfela

Jeśli chodzi o ulubione metody płatności , karty wciąż mają przewagę nad innymi opcjami, ale portfele cyfrowe rzucają wyzwanie supremacji kart. Prawie 70 procent użytkowników wymieniło karty jako opcję zakupów online, a następnie portfele cyfrowe, co stanowi najlepszy wybór dla połowy ankietowanych (50 procent). Nowsze alternatywne metody płatności (APM) również zyskują coraz więcej zwolenników. Nieco ponad jedna czwarta respondentów (27 procent) korzystała również z opcji Kup teraz, zapłać później (BNPL) podczas zakupów online.

Badanie nie wykazało również znaczącego negatywnego wpływu wprowadzenia obowiązkowych przepływów silnego uwierzytelniania klienta w Europie na zakupy online. Zapytani o to, jak postrzegają nowy etap uwierzytelniania płatności kartą, większość ankietowanych Europejczyków pozytywnie odpowiedziała na nowe rozporządzenie: 36 procent doceniło dodatkowe zabezpieczenia, 34 procent zgodziło się, że proces uwierzytelniania przebiega płynnie i nie jest zbyt uciążliwy, a tylko 16 procent zgłosiło frustrację z powodu dodatkowego kroku, jakim jest konieczność uwierzytelnienia swojej tożsamości.

1 na pięciu klientów ogląda towar stacjonarnie przed zamówieniem

Najpopularniejszy przypadek korzystania z wielu kanałów to „Kup online, odbierz w sklepie” (49 procent), a następnie „Kup online, odbierz w punkcie odbioru” (39 procent), „Kup online, zwróć w sklepie” (39 procent) ) oraz przeglądanie w sklepie, tworzenie listy życzeń i zamawianie online (22 proc.).

Te odkrycia potwierdzają zmiany w preferencjach kupujących, które obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat, i jeszcze bardziej podkreślają znaczenie personalizacji zakupów online. To już nie jest miła opcja, ale obowiązkowe kryterium w handlu. Firmy, którym uda się przyciągnąć i utrzymać odbiorców w przyszłości, to te, które z powodzeniem spełnią te niestandardowe oczekiwania użytkowników – niezależnie od tego, czy mówimy o metodach płatności, obsłudze kasy, czy przepływach uwierzytelniania – jednocześnie łącząc doświadczenie w różnych kanałach, tradycyjnych i cyfrowych - powiedział Tim O'Loughlin, prezes Verifone na Amerykę.

Badanie przygotował Verifone. Firma działa w branży FinTech i dostarcza kompleksowe rozwiązania płatnicze i handlowe dla popularnych marek. Wyniki oddają oczekiwania konsumentów i trendy w zakresie zakupów online w 2023 r. Na ankietę Verifone odpowiedziało 995 respondentów z całego świata.

