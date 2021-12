Zakupy świąteczne w cieniu problemów z łańcuchem dostaw?

3 na 4 Polaków kupiło przynajmniej raz prezent świąteczny przez Internet, a 66 proc. planuje taki zakup w tym roku.

Zaufania do sklepów internetowych nie zakłóca nawet to, że co piątemu klientowi prezenty świąteczne nie dotarły na czas.

Eksperci firmy wskazują, że światowe problemy z łańcuchem dostaw nie wpłynęły na nastroje konsumentów, co oznacza, że firmy dobrze zabezpieczyły swoje zapasy w magazynach.

- Święta to naturalnie moment wzmożonego ruchu w sklepach, a co się z tym wiąże również w logistyce. W związku z tym, że świat zmaga się z pandemią, o dostawy produktów firmy zaczęły się martwić z wyprzedzeniem. W większości udało się zabezpieczyć magazyny, a przynajmniej wierzą w to klienci. Na pewno większość z nas słyszała o występujących w ostatnich kilkunastu miesiącach zakłóceniach w globalnych łańcuchach dostaw, ale to nie wpłynęło na nasze obawy o możliwe braki i opóźnienia w sklepach – komentuje Przemysław Piętak, dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw w CBRE.

Nie boimy się kupować w Internecie

Buszowanie w Internecie w poszukiwaniu świątecznych prezentów to domena większości Polaków. Już 77 proc. konsumentów w przeszłości co najmniej raz kupiło upominki w ten sposób, a 66 proc. planuje takie zakupy w tym roku. Do sklepów internetowych zaglądają częściej kobiety – 81 proc. z nich w przeszłości co najmniej raz kupiło w taki sposób prezenty świąteczne w porównaniu do 71 proc. mężczyzn.

Duże przywiązanie Polaków do zakupów online powoduje, że nawet opóźnienia w dostawach nas nie zniechęcają. A taka sytuacja zdarzyła się już 17 proc. konsumentów w przeszłości. 11 proc. zmierzyło się z opóźnieniami w dostawach prezentów raz w swoim życiu, a 6 proc. aż kilka razy. Zdecydowana większość Polaków, bo 69 proc., nigdy nie zmierzyła się z opóźnieniami dostawy prezentu świątecznego. Przekonanie, że upominki dotrą na czas nie jest zaburzone nawet teraz, kiedy świat mierzy się z globalnymi opóźnieniami w łańcuchach dostaw. Tylko 11 proc. Polaków bierze pod uwagę, że w tym roku prezenty świąteczne zamówione przez Internet dotrą z opóźnieniem. 3 na 4 klientów sklepów internetowych twierdzi, że na pewno wylądują one pod choinką w odpowiednim momencie.