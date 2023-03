Projektowanie kuchni czy łazienki czy asortyment do remontu domu – to wszystko w nowej Castoramie w Kłodzku. 29 marca Castorama otworzyła 98. sklep w Polsce. Sklep ma strefę Castodrive, w której można odebrać towar bez wychodzenia z pojazdu.

Mieszkańcy Kłodzka i okolic mają do dyspozycji ponad 35 000 produktów potrzebnych do budowy i urządzenia domu lub mieszkania.

Nowa Castorama mieści się przy ulicy Letniej 2 w Kłodzku.

Sklep otwarty jest w dni powszednie od godz. 8:00–20:00 oraz w soboty w godz. 8:00–18:00.

Sklep jest również czynny w niedziele handlowe.

Castorama ma powierzchnię 7 300 mkw.

Castorama w Kłodzku znajduje się w nowo otwartym parku handlowym. W sklepie zastosowane zostały najnowsze rozwiązania, takie jak strefa inspiracji kuchennych, łazienkowych oraz garderób, w której klienci mogą zaprojektować pomieszczenia z pomocą projektantów lub skorzystać z kiosków multimedialnych, czyli ekranów, na których mogą obejrzeć prezentację oferty, sprawdzić promocje na wybrany asortyment czy zamówić konkretne usługi.

Na powierzchni ponad 7 300 mkw. klienci mogą kupić również inne produkty do budowy i remontu, takie jak farby, panele podłogowe, płytki, oświetlenie, drzwi, grzejniki, materiały budowlane czy też narzędzia.

W strefie ogrodowej, Castorama oferuje duży wybór roślin zewnętrznych i wewnętrznych, mebli ogrodowych, ogrodzeń oraz kosiarek.

Sklep w Kłodzku jest wyposażony w wiele nowoczesnych rozwiązań, takich jak inteligentne oświetlenie, systemy klimatyzacyjne czy fotowoltaiki. Dla klientów dostępny jest odbiór zakupów internetowych w Castomacie lub w strefie Castodrive, gdzie można odebrać towar bez wychodzenia z pojazdu.

Castorama to nie tylko nowoczesne i dobre wyposażone miejsce, ale przede wszystkim przestrzeń, w której nasi klienci znajdą wszystko, czego potrzebują do swoich projektów. Wierzę, że nasza oferta, doświadczona i pomocna obsługa oraz słynne, konkurencyjne ceny Castoramy przyciągną do naszego sklepu Klientów i zawsze będą spełniać ich oczekiwania - mówi dyrektor sklepu Castorama Kłodzko, Sebastian Goworek.

W nowej Castoramie w Kłodzku czeka dużo atrakcyjnych ofert dla klientów, m.in. 150 złotych zwrotu na kartę podarunkową za każdy wydany 1000 złotych, 15% zwrotu na kartę podarunkową za zrealizowany projekt kuchni wraz z wyposażeniem, 20% zwrotu na kartę za zrealizowany projekt garderoby.

Można też skorzystać z 20% rabatu na wszystkie ogrodzenia wraz z akcesoriami czy też z 50% rabatu na drugie opakowanie farby Good Home. Ponadto sklep oferuje darmowy transport przy zakupach za minimum 1000 złotych.

Każdy klient bez względu na wartość zakupów będzie mógł wziąć udział w urodzinowej loterii Castorama, w której można wygrać atrakcyjne nagrody.

98. sklep Castoramy weźmie również udział we flagowej akcji „Kwiaty za elektrograty”, która potrwa od 31 marca do 2 kwietnia 2023. Przez cały weekend, przyniesiony do sklepów zużyty domowy sprzęt elektryczny i elektroniczny, będzie można wymienić na sadzonki kwitnących bratków.

Castorama Polska Sp. z o.o. uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 97 sklepach w różnych częściach Polski. Zapewnia również dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia prawie 13 tys. pracowników.

Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej 1470 sklepów w 8 krajach Europy.

