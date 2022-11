Blisko 1 mln złotych trafi do Polskiej Federacji Banków Żywności dzięki hojności klientów sieci Auchan.

Uzyskanie miliona złotych w tak krótkim czasie to dla nas ogromny sukces. Pokazuje jednak wzrost trendu, do którego przygotowywaliśmy się od początku działalności: płatności bezgotówkowe przyjęły się w segmencie charity. Polacy chcą pomagać mądrze, nowocześnie i bezpiecznie, a my na tę potrzebę odpowiadamy, ułatwiając pomaganie. Zyskują potrzebujący – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.