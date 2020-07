Zakupy w erze postcovid. Co zostanie z nami na zawsze?

Drobnoustroje łatwo przemieszczają się z różnych powierzchni na nasze ręce i odwrotnie – na naszych dłoniach przenosimy je w inne miejsca. W badaniu pt. „Higiena rąk i otoczenia Polaków” wskazano, że z gronkowcem złocistym można spotkać się w środkach komunikacji miejskiej, może on być np. na poręczy, siedzeniach, lub w centrum handlowym korzystając z wózka sklepowego. Ponadto szczepy E. coli odnajdywano głównie w toaletach, ale również – co ciekawe – na poręczach w środkach komunikacji, wózkach sklepowych, a także na placach zabaw dla dzieci. Warto pamiętać, że niektóre szczepy Escherichia coli mogą powodować zakażenia przewodu pokarmowego o ciężkim przebiegu, powikłane niewydolnością nerek.

Dlatego tak ważna jest odpowiednia higiena naszych rąk. Pamiętajmy o tym umawiając się ze znajomymi lub wybierając się na zakupy. Nie zagraża nam tylko koronawirus, ale także inne drobnoustroje, które mogą znacząco obniżyć naszą odporność. Bakterie i wirusy to niestety stały element środowiska, ale możemy w znaczący sposób wpłynąć na to, czy pojawią się one w naszym domu – mówi Marcin Zieliński, Head of Sales w Terytorium. - Warto również zadbać o odpowiednie umycie owoców i warzyw, które z pewnością zanim trafiły do naszego koszyka zostały dotknięte przez wiele osób – dodaje.

Pandemia odcisnęła piętno na nawykach zakupowych osób na całym świecie. Obecnie dla globalnych konsumentów największe znaczenie mają łatwość dokonywania zakupów (42% wskazań), zaufanie do marki (41%) oraz bezpieczeństwo osobiste, na które wskazało 40% respondentów – wynika z danych KPMG.

Sklepom stawiane są nowe wymagania. Konsumenci mają coraz większą wiedzę dotyczącą zdrowia i przenoszenia wirusów i bakterii. Sieci sprzedaży muszą dostarczać swoim klientom coraz to nowszych powodów do zakupu w trybie offline. Kluczowe przy tym jest bezpieczeństwo. Zaczynamy wybierać sklepy zapewniające odpowiednią higienę. Marki na nowo muszą pozyskać zaufanie konsumentów. Z tym wyzwaniem sklepy będą się mierzyć jeszcze przez dłuższy czas, dopóki nowa rzeczywistość nie stanie się normalnością. Aby zatrzymać odbiorcę na nowo należy udowodnić, że firma dba o ochronę konsumenta, ale również o pracownika. Ponadto, czy zapewnia czystość kas, wózków, koszyków oraz środki do dezynfekcji – wszystko, co sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Tradycyjne sklepy stacjonarne muszą znaleźć nowe sposoby zachęcające klientów do zakupów.

Blisko połowa konsumentów badania KPMG wskazała, że aktualnie oczekuje od właścicieli sklepów stacjonarnych odpowiednich rozwiązań, które służyć będą zapewnieniu dystansu społecznego.