Zakupy wśród wertykalnych ogrodów. Aleja Bielany bardziej zielona

Centrum Handlowe Aleja Bielany, należące do szwedzkiego zarządcy nieruchomości komercyjnych Ingka Centres, stale angażuje się w działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności oraz podejmuje inicjatywy związane z ochroną środowiska. Wszystko to w myśl motta grupy, które brzmi: Niesiemy wartość dla ludzi, społeczności i planety.

Kurczące się zapasy pożywienia, zmniejszanie powierzchni pól uprawnych, masowy system produkcji żywności oraz rosnąca urbanizacja to wyzwania współczesnej cywilizacji, którym zaradzić starają się nie tylko naukowcy, ale także projektanci.

Poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań aktualnych problemów związanych z marnowaniem żywności, a jednocześnie koniecznością stałego zwiększania jej podaży, zaprowadziły architektów Sine Lindholm i Madsa-Ulrika Husuma ze studia SPACE10 do rolnictwa miejskiego – indywidualnych oraz sąsiedzkich upraw w ogródkach, na skwerach czy własnych domach.

Myśl ta stała się początkiem dla prac nad wyjątkowym ogrodem wertykalnym – Growroomem umożliwiającym hodowlę wielu roślin na niewielkiej przestrzeni. Konstrukcja wypełniona od ziemi aż po sufit warzywami, owocami lub ziołami, określana jako „architektura produkująca żywność”, w założeniu miała się stać artystyczną eksploracją niesamowitego potencjału miejskiego rolnictwa. Dzięki temu pomysłowi projektanci starali się wywołać dyskusję na temat tego, jak przywrócić przyrodę do miast, uprawiać żywność lokalnie i na mniejszą skalę, a ostatecznie rozwiązać szybko rosnący popyt na jedzenie.

Aby rozpowszechnić ideę samodzielnych upraw, projekt Growroomu wraz z instrukcją montażu został udostępniony do darmowego pobrania, aby każdy mógł stworzyć własny ogród wertykalny.

Zieleń w Alei Bielany

- Do indywidualnych i sąsiedzkich upraw zachęcamy i my w Alei Bielany, na terenie której odwiedzający podziwiać mogą dwa zbudowane według tej instrukcji Growroomy, wypełnione bujną roślinnością. Każdy może wejść do środka i cieszyć oczy widokiem roślin, czerpiąc inspirację do stworzenia własnego warzywnika lub zielnika – powiedziała Krzysztofa Gromada, kierownik ds. współpracy z lokalnymi społecznościami z Alei Bielany. – Dodatkowo, ze strony internetowej Alei Bielany pobrać można „Poradnik kwiatowy”, czyli informator zawierający najważniejsze informacje z zakresu pielęgnacji roślin, ich doboru oraz dobroczynnych właściwości – dodała Krzysztofa Gromada.

To nie pierwsza proekologiczna akcja Alei Bielany. Jesienią na ścianie centrum handlowe powstał mural inspirujący do dbania o środowisko naturalne.