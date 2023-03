Po długiej zimie to czego nam trzeba, to więcej zieleni. Galeria Katowicka to wie i czym prędzej tę zieleń dostarcza! I to aż na trzy sposoby!

Partner serwisu

Klienci, którzy przyjdą do galerii na zakupy w ostatni weekend marca (24-25 marca) mogą odebrać LAS W SŁOIKU do samodzielnego wykonania.

Nagrodę można odebrać po okazaniu maksymalnie dwóch paragonów na łączną kwotę min. 300 zł.

Akcja trwa od 12:00 do 19:00, a ilość nagród jest ograniczona.

Punkt odbioru nagród znajdziecie na poz. 0, koło sklepu RTV Euro AGD. Po zakupach (albo przed) w Galerii Katowickiej warto zajrzeć na Plac przed Galerią, bo stać będzie tam gigantyczny LAS W SZKLE, przy którym można nacieszyć swoje oczy soczystą zielenią w oczekiwaniu na upragnioną wiosnę! Czytaj więcej Galeria Katowicka podejmuje ekologiczną inicjatywę. W centrum stanął tzw. butik cyrkularny Kąpiele leśne to coś o czym nie każdy słyszał, ale każdy potrzebuje! Pełna emocji wyprawa do Lasu Murckowskiego na Shinrin-yoku w towarzystwie eksperta pozwala zanurzyć się w atmosferze lasu, doświadczyć go wszystkimi zmysłami i tym samym bardzo pozytywnie wpłynąć na swoje zdrowie i samopoczucie. Co dają kąpiele leśne? Dodają energii, poprawiają przemianę materii, wspomagają w walce z infekcjami, osłabiają lęk i agresje, poprawiają pamięć i koncentrację - a to tylko część tych pozytywnych efektów. 24 marca w KatoKarcie pojawią się Kąpiele Leśne do odebrania za punkty! Jeśli ma się już konto koniecznie trzeba zbierać punkty! Jeśli nie posiada się konta to... koniecznie należy założyć... W galerii działać będzie również roślinne pogotowie! Jeśli zdarzył się brak porozumienia z roślinką w domu i mimo wszelkich starań ta odmawia współpracy i zamiast rozkwitać usycha, można przynieś ją do galerii. Na miejscu zostanie zdiagnozowana i wyleczona, a klient w zamian otrzyma sadzonkę nowej roślinki do wyhodowania. Roślinki można oddawać w punkcie obsługi akcji (poz. 0, koło sklepu RTV Euro AGD). Ilość sadzonek jest ograniczona. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin