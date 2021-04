Zakwasownia powiększa sklep we wrocławskim CH Renoma

Dom towarowy Renoma we Wrocławiu będzie bogatszy w zdrową żywność. Sklep manufaktury Zakwasownia, który zajmuje się produkcją i sprzedażą zdrowej żywności, zdecydował się na powiększenie dotychczas wynajmowanej powierzchni handlowej.

Renoma przechodzi obecnie metamorfozę, dzięki której wzbogaci się o autorskie koncepty gastronomiczne, renomowane marki modowe i najwyższej klasy powierzchnie biurowe. Jednocześnie budynek wciąż posiada bogatą ofertę pod kątem codziennych zakupów, które wrocławianie mogą robić na poziomie -1.

- Poszerzenie oferty żywności funkcjonalnej i ekologicznej to ważny element naszej strategii dla Renomy, zwłaszcza w czasach, gdy dbanie o swoje zdrowie i odporność jest tak istotne. Z tym większą z radością przyjęliśmy decyzję Zakwasowni o zmianie lokalu na większy. Dzięki temu sklep będzie mógł nie tylko wzbogacić swój asortyment, ale przede wszytskim przyjąć w bezpiecznych warunkach więcej klientów, co jest kluczowe w obecnej sytuacji - mówi Weronika Maria Kuna, Leasing Manager w Globalworth Poland

- Polacy pokochali zdrową żywność opartą na produktach roślinnych i nisko przetworzonych, a my w odpowiedzi na zapotrzebowanie stale rozwijamy sieć naszych sklepów. Renoma to popularne miejsce zakupów i wizytówka Wrocławia, dlatego decydując się na otwarcie pierwszej Zakwasowni na Dolnym Śląsku nie mieliśmy wątpliwości, gdzie najlepiej to zrobić. Teraz, dzięki zwiększeniu powierzchni lokalu, będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o komfort odwiedzających nas klientów - dodaje Mikołaj Bator, założyciel i właściciel Zakwasowni

Zakwasownia to rodzinna manufaktura z Trójmiasta, produkująca od 2017 roku zdrową i ekologiczną żywność opartą na produktach roślinnych i najmniej przetworzonych. W jej ofercie znajdują się między innymi roślinne dania obiadowe w słoikach, zupy, zakwasy z buraków, kimchi, kombucha, kiszonki, sałatki, pasty oraz prozdrowotne shoty i octy owocowe. Zakwasownia posiada certyfikację V-lebel oraz certyfikację Instytutu Promocji Zdrowia dr Ewy Dąbrowskiej.

Renoma, wybudowana w 1930 roku, to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie handlowej Polski i ikona wrocławskiej architektury. Po rozbudowie i modernizacji w 2009 roku nieruchomość zyskała nowe funkcje. Na niższych kondygnacjach znalazło się ponad 120 sklepów i punktów usługowych, natomiast wyższe piętra zajmują biura oraz część restauracyjna. Renoma jest jednym z trzech projektów biurowo-handlowych w portfelu Globalworth Poland, obok warszawskiej Hali Koszyki i katowickiego Supersamu.