Zalando chce przyspieszyć przejście branży modowej na obieg zamknięty

Zalando wprowadza nowe modele biznesowe i praktyki w zakresie obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu. Mają one na celu wdrożenie zasad obiegu zamkniętego i przedłużenie do 2023 r. żywotności co najmniej 50 milionów artykułów modowych, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Zalando do.MORE.

Zalando wprowadza nowe inicjatywy biznesowe w zakresie obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu: od opracowywania standardów projektowych po inwestycje w nowe technologie recyklingu.

Zalando realizuje program pilotażowy naprawy ubrań za pośrednictwem wybranych lokalnych pracowni i krawców w Berlinie i wyposaża kolekcję „redeZIGN for circularity” w cyfrowe paszporty produktów z kodem QR.

Realizowane przedsięwzięcia mają wpłynąć na zmianę postaw i przybliżyć Zalando do osiągnięcia do 2023 roku celu, jakim jest przedłużenie życia co najmniej 50 milionów produktów modowych.

Branża modowa działa liniowo: weź – wyprodukuj – wykorzystaj – wyrzuć. Zalando, dzięki nowym inicjatywom, dąży do przejścia na system obiegu zamkniętego, całościowo przebudowując każdy etap cyklu życia produktu, tj.: projektowanie i produkcja – użytkowanie – ponowne użycie – zamknięcie pętli. Od projektowania pod kątem obiegu zamkniętego, poprzez kolekcję „redeZIGN for circularity”, pilotażowe naprawy, ciągłe skalowanie oferty produktów używanych, aż do opracowania platformy open source do zarządzania odpadami tekstylnymi w ramach projektu Sorting For Circularity, realizowanego wspólnie z Fashion for Good: strategia Zalando ma na celu znalezienie rozwiązań na całe spektrum wyzwań branżowych włączając klientów, marki i partnerów.

- Aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na ludzi i planetę, branża modowa musi przejść na system obiegu zamkniętego. W Zalando postrzegamy tę konieczność jako wyjątkową okazję do przeprojektowania branży modowej, otwarcia nowych źródeł przychodów i wykorzystania już zachodzących znaczących zmian w zachowaniach konsumentów - mówi Laura Coppen, Dyrektor ds. Gospodarki Cyrkularnej w Zalando. - Według naszego raportu Attitude-Behavior Gap, dla ponad 60% konsumentów ważne jest, aby ich ubrania zyskały nowe życie, a nie trafiały na wysypisko śmieci. Dążymy do zmian postaw w kierunku produktów i doświadczeń o obiegu zamkniętym. Nie mamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale współpracujemy z kluczowymi twórcami zmian w branży, testując i skalując nowe rozwiązania, aby przejść do modelu biznesu o całkowicie zamkniętym obiegu.