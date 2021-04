Zalando chce zjednoczyć branżę mody i konsumentów

W branży mody istnieje potrzeba, by ekologiczne wybory stały się bardziej rzeczywiste, atrakcyjne i dostępne. Jednocześnie konsumenci muszą postawić na ekologię w modzie tak samo, jak w innych dziedzinach życia - wynika z raportu Zalando „Do tanga trzeba dwojga: Jak branża mody i konsumenci mogą zniwelować lukę pomiędzy postawami a zachowaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju w modzie”.

Raport Zalando analizuje lukę pomiędzy poglądami a realnym działaniem i pokazuje, że wielu klientów ma problemy z przełożeniem swoich priorytetów ekologicznych na decyzje zakupowe w segmencie mody.

Przedstawia on również dokładne rekomendacje dotyczące tego, jak, poprzez wspólne działania, można zniwelować tę lukę.

W odpowiedzi na ujawnione wnioski i rekomendacje, Zalando wprowadza nowe rozwiązanie na swojej platformie, umożliwiające klientom wyszukiwanie bardziej ekologicznych produktów modowych zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami.

Zalando dalej inwestuje w ofertę Pre-owned, dając klientom w siedmiu dodatkowych krajach możliwość sprzedawania i kupowania używanych artykułów modowych.

Raport Zalando powstał w oparciu o badanie konsumentów przeprowadzone we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

- Chcemy, aby do 2023 roku 25% naszego wolumenu sprzedaży brutto pochodziło z bardziej ekologicznych produktów. W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem klienci powiedzieli nam, że ekologiczne zakupy stały się dla nich ważniejsze niż wcześniej. Ale gdy zapytaliśmy ich o odczucia względem ekologicznej mody, najsilniejszym skojarzeniem było „poczucie winy”, a najsłabszym „dobra zabawa”. Jeśli my, jako branża, poważnie podchodzimy do zrównoważonego rozwoju, musimy teraz naprawić tę sytuację, aby zbudować stabilniejszą przyszłość dla mody po kryzysie - mówi David Schneider, dyrektor współzarządzający Zalando.

Raport „Do tanga trzeba dwojga” przekazuje 10 rekomendacji, które mogą wesprzeć firmy z branży w niwelowaniu luki pomiędzy postawami a zachowaniami. Raport wskazuje na trzy kluczowe priorytety, których realizację należy przyspieszyć. Po pierwsze, branża mody musi zdobyć zaufanie poprzez prostą i przekonywującą komunikację, po drugie musi motywować do zmian w zachowaniu, a po trzecie musi zwiększyć skalę obiegowości i oferować rozwiązania pozwalające zamknąć obieg.

