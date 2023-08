Zalando w II kwartale br. odnotowała 87% wzrost skorygowanego EBIT. Firma koncentruje się na inicjatywach mających na celu przyspieszenie wzrostu. Rozwija ofertę logistyczną, wprowadza nowe marki oraz inwestuje w sztuczną inteligencję.

Zalando w Q2 wprowadza nowe marki i rekomendacje rozmiarów oparte na sztucznej inteligencji, realizując swoją strategię w kierunku bycia Starting Point for Fashion

W drugim kwartale skorygowany EBIT rośnie o 87% do 144,8 milionów euro w porównaniu do ubiegłego roku, GMV oraz przychody z nieznacznym spadkiem.

Dzięki premierom nowych marek, takich jak lululemon, Zalando wzmacnia swoje portfolio.

Więcej partnerów korzysta z usług realizacji zamówień Zalando, by rozwijać swoją działalność.

Zalando odnotowała 87% wzrost skorygowanego EBIT w drugim kwartale. Solidne wyniki biznesowe wynikają z koncentracji na strategicznych inicjatywach, mających na celu przyspieszenie wzrostu, takich jak przyciąganie i utrzymywanie uwagi klientów oraz rozwój oferty logistycznej firmy.

Zalando uwalnia potencjał innowacji technologicznych, pomagając klientom znaleźć odpowiedni rozmiar i dopasowanie. Całoroczna prognoza Zalando została doprecyzowana. Skorygowany EBIT podniesiono do poziomu między 300 a 350 milionów.

- Inwestujemy w obszary związane ze storytellingiem i technologią, które przyspieszą przyszły wzrost. Nowe marki, jak lululemon czy Lancôme, ucieszą klientów i wzmocnią pozycję Zalando jako ich docelowego miejsca wyboru. Wprowadzenie naszego nowego narzędzia z zakresu doboru rozmiaru i dopasowania sprawi, że doświadczenia zakupowe będą jeszcze lepsze. Jest to przełomowe rozwiązanie w branży, które pomoże klientom znaleźć idealne dopasowanie przed dostawą produktu - wyjaśnia Robert Gentz, Zalando Co-CEO.

Zalando w II kwartale bieżącego roku po raz pierwszy uruchomił kampanię oraz specjalną strefę na Zalando.pl pozycjonującą wyłącznie polskie marki.

- Lokalizacja oferty to jeden z kluczowych elementów naszej strategii biznesowej, który przybliża nas do celu, jakim jest bycie Starting Point for Fashion w Polsce. W ostatnich latach polskie marki odnoszą niezwykłe sukcesy, tym bardziej cieszy nas, że możemy je wspierać w osiąganiu sukcesów w naszym kraju oraz – dzięki udostępnianiu własnej infrastruktury logistycznej oraz wsparciu marketingowemu – na arenie międzynarodowej - dodał Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando.

