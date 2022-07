Zalando od dekady w Polsce. Jak zmienił się rynek i klienci?

Pierwszą rzecz w Polsce kupiono 24 sierpnia 2012 roku, dokładnie o godzinie 11:06. Co to było? Sportowe szorty.

To, że pierwszy zakup należał do kategorii sportowej okazało się być dobrą wróżbą dla Zalando.

Od tego momentu ta kategoria, jak i pozostałe, zaczęły zdobywać coraz więcej klientów wśród polskich miłośników mody.

Wejście Zalando na polski rynek 10 lat temu było kamieniem milowym dla rozwoju e-commerce w Polsce i znacząco przyczyniło się do zmiany postrzegania zakupów online, nie tylko przez klientów, ale również marki i sprzedawców.

Od momentu pojawienia się w Polsce, Zalando zabiera Polaków w podróż do świata mody, dając im niezliczone możliwości i sposoby na wyrażenie swojego indywidualnego stylu. Cieszymy się, że możemy świętować nasze 10-lecie specjalną lokalną kampanią, w której przyglądamy się temu, jak na przestrzeni lat zmieniał się stosunek Polaków do mody - komentuje Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando.

W kampanii "Ty decydujesz, kiedy zaczyna się moda", prowadzonej w telewizji i w internecie, biorą udział aktorki Danuta Stenka i Agnieszka Grochowska, piosenkarka Rosalie, najstarsza w Polsce Drag Queen Lulla La Polaca, trenerka personalna Katarzyna Wolska, modelka Wiktoria Jagiełło oraz aktorzy Andrzej Chyra i Milton Vicente.

Jak ewoluowały wybory zakupowe kobiet i mężczyzn w ostatnich 10 latach?

Damskie preferencje zmieniły się naprawdę mocno. O ile w 2012 roku kobiety najchętniej kupowały “małe czarne” i szpilki, teraz wolą bardziej casualowy styl i najczęściej kupują jeansy i białe sneakersy. Tymczasem mężczyźni są bardziej stali w swoich wyborach. Dekadę temu najpopularniejsze w kategorii męskiej były kurtki outdoorowe, wysokie trampki i t-shirty. Obecnie panowie najchętniej kupują czapki z daszkiem, czarne spodnie dresowe i, podobnie jak kobiety, białe sneakersy.

10 lat Zalando w Polsce, mat.pras.

Obserwacja ewolucji trendów na przestrzeni lat może być bardzo ciekawa - preferencje zakupowe pokazują zmiany zachodzące w społeczeństwie i wyzwania, z którymi się mierzy. Na samym początku obecności Zalando na polskim rynku najczęściej wybierane były sukienki, t-shirty i botki (musimy przyznać, że połączenie sukienki z botkami jest nadal bardzo trendy). Wraz z nadejściem pandemii zmieniły się potrzeby kupujących, a w konsekwencji ich decyzje zakupowe. Zamknięci w domach potrzebowaliśmy jak najwięcej wygody i komfortu. Nastała era spodni od dresów, które w tym czasie królowały wśród polskich klientów. Dziś wygoda jest nadal jedną z ważniejszych kwestii przy wyborze kupowanego ubrania, więc spodnie dresowe i t-shirty wciąż nie oddały korony.

Zalando to nie tylko ubrania

W 2018 roku na platformie pojawiła się kategoria Beauty, co sprawiło, że oferta Zalando stała się jeszcze bardziej zróżnicowana i pełniejsza (w końcu makijaż to nieodłączna część mody). Jakie produkty cieszą się największą popularnością w tej kategorii? Perfumy, sztyft do konturowania i tonik do twarzy.

Mówiąc o 10-leciu Zalando na polskim rynku nie można pominąć Zalando Lounge, klubu zakupowego uruchomionego w Polsce w 2017 roku, w którym kupujący mogą poczuć się jak łowcy skarbów. Polscy klienci, którzy generalnie kochają przeceny i okazje, bardzo doceniają możliwości, jakie daje członkostwo w Zalando Lounge.

Zalando i jego polska historia nie byłyby takie same bez lokalnych marek - kochanych i pożądanych przez polskich klientów. W tej chwili na platformie dostępne jest ponad 100 rodzimych brandów, zarówno dużych i znanych jak Vistula, La Mania czy Ryłko, jak i mniejszych (a nawet niszowych) np. Balagan, Fluff czy Pewien Pan.

Możliwości, które Zalando daje polskim markom i sprzedawcom są liczne, a współpraca z platformą nigdy nie była tak prosta. Marki i firmy mogą wybierać z trzech modeli biznesowych: model, w którym Zalando kupuje asortyment marki i go sprzedaje, Connected Retail, który pozwala sklepom stacjonarnym na sprzedaż asortymentu poprzez platformę Zalando, Partner Program, który umożliwia markom i sprzedawcom bezpośrednie połączenie swojego asortymentu z Zalando.

Co ważne zarówno w Connected Retail, jak i Partner Program sprzedawcy cały czas mają pełną kontrolę nad cenami artykułów, doborem asortymentu do sprzedaży, czy liczbą realizowanych zamówień.