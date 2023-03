Zalando, jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych, ma już ponad 50 mln użytkowników. 2 mln to członkowie programu lojalnościowego.

Zalando w 2022 roku odnotowało wzrost liczby klientów, członków programu lojalnościowego Plus oraz użytkowników programu partnerskiego.

W efekcie mimo trudnego otoczenia ekonomicznego platformie udało się zrealizować założenia całorocznej prognozy.

W 2023 roku firma skupi się na wzroście rentowności, upraszczając organizację na rzecz innowacyjności i szybkości działania.

Zalando, jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych, realizuje strategię wzrostu liczby klientów, a także pogłębiania z nimi relacji. W ubiegłym roku liczba aktywnych klientów wzrosła o 6 proc., do ponad 51 milionów, a program lojalnościowy Zalando – Plus, w porównaniu z rokiem poprzednim ponad dwukrotnie zwiększył liczbę członków – do ponad 2 mln.

Aktualnie na Zalando dostępne jest już ponad 100 polskich marek, które – dzięki tej współpracy – rozwijają się nie tylko w Polsce, lecz także na pozostałych 24 rynkach, na których Zalando działa.

W tym roku firma będzie kontynuowała inwestycje w strategiczne priorytety, takie jak selekcja odpowiedniego asortymentu i otwarcie infrastruktury logistycznej dla partnerów. Celem jest wzrost GMV do 1-7 proc., przychody między -1-4 proc., skorygowany EBIT w wysokości między 280 mln a 350 mln euro.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl