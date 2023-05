Zalando notuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrost i poprawę rentowności. Gigant e-commerce potwierdza całoroczną prognozę i otwiera pole dla nowych projektów.

W pierwszym kwartale wolumen sprzedaży brutto Zalando wzrósł o 2,8 proc., przychody wzrosły o 2,3 proc.

Firma osiągnęła próg rentowności na poziomie skorygowanego EBIT, w porównaniu do zeszłorocznych -52 milionów euro

Segment Offprice skutecznie odpowiada na potrzeby klientów, notując 33 proc. wzrost sprzedaży.

Udział partnerów w GMV wzrósł do 39 proc., pokazując postęp w realizacji strategii platformy.

Rozwój Zalando odbywa się w wciąż trudnym środowisku gospodarczym i w dobie wysokiej inflacji. Mimo to, lepsza ekonomika zamówień i większy koszyk doprowadziły do ​​niższych kosztów realizacji zamówień i znacznej poprawy skorygowanego EBIT. Jak zapewniają przedstawiciele platformy, Zalando jest na dobrej drodze do spełnienia całorocznych prognoz.

Pierwszy kwartał pokazał, jak elastyczny jest nasz model biznesowy, umożliwiając nam działanie w wymagającym otoczeniu rynkowy. Zauważyliśmy duży popyt ze strony klientów w naszym segmencie Offprice i dobre wyniki działalności partnerskiej - mówi Robert Gentz, Co-CEO Zalando.

- Wyselekcjonowane oferty produktów pod takimi markami jak Adidas i Salomon lub współpraca z markami projektantów doprowadziły do ​​większego zaangażowania naszych klientów. Te ekskluzywne i limitowane edycje sprawiają, że nasi klienci wracają do nas częściej - dodaje.

Zalando i Paco Rabanne łączą siły

W kwietniu Zalando i Paco Rabanne wypuścili kolekcję kapsułową Wiosna/Lato’23, dostępną wyłącznie na Zalando. 40-częściowa kolekcja ucieleśnia kultowy projekt Paco Rabanne i jest częścią ambicji Zalando, aby stworzyć inspirujące doświadczenie zakupowe dla nowej generacji projektantów i konsumentów dóbr luksusowych.

Klub zakupowy i partnerzy Zalando

Lounge by Zalando odnotował szczególnie silny wzrost w pierwszym kwartale, przyczyniając się do 33 proc. wzrostu przychodów w Offprice . Udoskonalona obsługa klienta i nowa tożsamość marki wprowadzona w styczniu spotkały się z pozytywnymi reakcjami użytkowników korzystających z aplikacji Lounge by Zalando.

Zalando zrobiło również kolejny krok w rozwoju swojej strategii - pomaga partnerom sprzedawać więcej ich produktów związanych z modą i kosmetykami. Odsetek partnerów wnoszących wkład do Fashion Store GMV wyniósł 39 proc, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. W efekcie, ​​Zalando poczyniło postępy w realizacji celu 50 proc. udziału w działalności partnerskiej.

Inspirować klientów

Celem Zalando jest nieustanne inspirowanie klientów poprzez jeszcze bardziej spersonalizowane i angażujące doświadczenia zakupowe.

Wierzymy, że innowacje odgrywają kluczową rolę w realizacji tego celu, a Zalando zawsze było wśród liderów postępu technologicznego. Od ostatnich kilku miesięcy testujemy pilotażowe rozwiązania w zakresie dopasowania rozmiaru, które pozwalają naszym klientom zobaczyć, jak niektóre rzeczy, takie jak np. dżinsy, wyglądają na ich wirtualnych awatarach - mówi Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando.

- Ponadto, niedawno ogłosiliśmy wprowadzenie wersji beta asystenta mody opartego o ChatGPT, który umożliwi klientom zadawanie pytań z wykorzystaniem własnych pojęć i słów związanych z modą, co pomoże w bardziej intuicyjnym poruszaniu się po szerokim asortymencie Zalando. Polska, jak i cały region CEE, pozostają jednymi z kluczowych rynków dla Zalando, gdzie chcemy w dalszym ciągu inwestować i wzmacniać współpracę z lokalnymi markami - dodaje Daniel Rogiński.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl