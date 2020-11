Zalando po raz pierwszy z raportem do.BETTER

- Staramy się być firmą zróżnicowaną i integrującą, ponieważ jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie przyniesie to wiele korzyści dla naszego biznesu. Jednak inwestowanie w różnorodność i integrację to dla nas coś więcej niż tylko strategia biznesowa - jest to po prostu słuszne. Naszą wizją jest stać się punktem wyjścia dla mody w całej Europie i chcemy zaangażować wszystkich w ten proces. Transformacja wymaga czasu. Wciąż jesteśmy na początku drogi, ale nasz postęp wskazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku - mówi współzałożyciel Zalando, Rubin Ritter.

Więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych

Jesienią 2019 r. Zalando wyznaczyło sobie cel, jakim było osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn, na poziomie *40-60 proc. dla obu płci, na sześciu najwyższych szczeblach przywódczych do końca 2023 r. Wyniki raportu 2020 do.BETTER pokazują, że firma już osiągnęła ten cel na szczeblu rady nadzorczej, która składa się obecnie w 56 proc. z kobiet. Ponadto wskazują znaczący postęp na stanowiskach starszych wiceprezesów, gdzie reprezentacja kobiet podwoiła się w ciągu zaledwie jednego roku do 30 proc. kobiet (+13 p.p.). Stanowiska wiceprezesów obejmuje 22 proc. kobiet (+3 p.p). Firma przyznaje, że jej zarząd cechuje się najmniejszą różnorodnością, gdzie obecnie nie ma reprezentacji kobiet i potwierdza raz jeszcze swoje zaangażowanie w osiągnięcie tego celu do 2023 roku.

Cel różnorodności w zespołach technicznych

Zalando podkreśla, że różnorodność w działach technicznych jest szczególnie ważnym wyzwaniem. Kobiety stanowią obecnie 17 proc. osób zatrudnionych w sektorze technicznym w Zalando, co odpowiada średniemu udziałowi kobiet na takich stanowiskach w Niemczech. Oznacza to, że produkty Zalando są tworzone głównie przez mężczyzn, mimo że używają ich głównie kobiety. Aby uporać się z tym brakiem równowagi, firma rozszerza teraz swój cel, aby osiągnąć zrównoważony udział płci na poziomie 40-60 proc. do 2023 roku w swoich zespołach technicznych. Zalando zobowiązuje się ponadto do zainwestowania pięciu milionów euro w dedykowane inicjatywy mające na celu przyciągnięcie, rozwój i zatrzymanie większej liczby kobiet na stanowiskach technicznych.