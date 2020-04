Zalando przygotowane na kryzys. Nie ustaje w inwestycjach, szykuje nowe rozwiązania dla partnerów

Zarząd Zalando: David Schröder, Jim Freemann, Rubin Ritter, Robert Gentz, David Schneider









Autor: propertynews.pl

Dodano: 16 kwi 2020 11:25

Zalando, jeden z największych sklepów internetowych działających w Europie, podała wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. Grupa zwiększyła przychody o 10,1 - 11,6 proc. do 1,52 do 1,54 mld euro wobec 1,38 mld euro w analogicznym okresie ub.r. Oczekuje straty w przedziale od 90 do 110 mln euro wobec 6,4 mln euro w I kwartale 2019 r. Jednak oszczędności firmy w kwocie 1,3 mld euro pozwalają jej na inwestycje nawet w tak trudnym czasie, jakim jest kryzys wywołany koronawirusem - podało Zalando w najnowszym komunikacie.