Zalando: Rośnie baza klientów, liczba zamówień bije rekord

W trzecim kwartale 2021 r. Zalando wprowadziło w życie nowe praktyki biznesowe dotyczące obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu. Firma chce przedłużyć żywotność co najmniej 50 mln produktów modowych do 2023 r. Marka już dziesięciokrotnie zwiększyła swoją ofertę używanych artykułów z 20 tys. do ponad 200 tys. w ciągu jednego roku.

Zalando kontynuuje międzynarodowy rozwój swojego subskrypcyjnego programu lojalnościowego Zalando Plus, rozszerzając program o klientów francuskich, holenderskich i włoskich.

W trzecim kwartale 2021 r. Zalando wprowadziło nowe praktyki biznesowe dotyczące obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu.

Zalando buduje silne partnerstwo z markami takimi, jak na przykład: Adidas, Levi's, Dr. Martens lub The North Face.

W trzecim kwartale Zalando wprowadziło nowe praktyki biznesowe dotyczące obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu. Firma chce przedłużyć żywotność co najmniej 50 mln produktów modowych do 2023 r. Marka już dziesięciokrotnie zwiększyła swoją ofertę używanych artykułów z 20 tys. do ponad 200 tys. artykułów w ciągu jednego roku.

– Przez cały rok zrobiliśmy znaczne postępy we wszystkich obszarach naszej strategii budowania prawdziwie zrównoważonego biznesu i osiągnięcia 30 mld euro łącznej wartość sprzedanych towarów do 2025 r. Z ufnością patrzymy w 2022 r., z kilkoma strategicznymi inicjatywami w przygotowaniu, które zachwycą klientów i partnerów oraz rozwiną nasz program zrównoważonego rozwoju - tłumaczy Robert Gentz, Co-CEO Zalando.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Platforma zwiększyła bazę klientów

Zalando zwiększyło łączną wartość sprzedanych towarów w trzecim kwartale 2021 r. o 25,3 proc. rok do roku, osiągając poziom 3,1 mld euro, czyli nieco powyżej prognozowanego wzrostu wynoszącego 20-25 proc.

Przychody wzrosły w tym samym okresie o 23,4 proc. do 2,3 mld euro. Platforma zwiększyła bazę aktywnych klientów o 30,1 proc. rok do roku, dochodząc do poziomu 46,3 mln. Konsumenci zamawiali częściej, a średnia liczba zamówień osiągnęła nowy rekordowy poziom.

Firma osiągnęła skorygowany zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 9,8 mln euro w trzecim kwartale, co odpowiada marży 0,4 proc. Jednocześnie poziomy rentowności w trzecim kwartale 2021 r. są zgodne z trzecim kwartałem 2019 r.

Zalando podtrzymuje prognozy

Zalando podtrzymuje swoje prognozy na rok finansowy 2021. Oczekuje się, że wskaźnik łącznej wartości sprzedanych towarów wzrośnie o 31-36 proc. do 14,0-14,6 mld euro, a przychody wzrosną o 26-31 proc. do 10,1–10,5 mld euro. Firma spodziewa się skorygowanego EBIT w górnej połowie ustalonego przedziału 400-475 mln euro. Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne wyniosą około 350 mln euro.