Zalando rusza z nietypową kampanią walentynkową

Zalando rusza z lokalną kampanią walentynkową Wymień ubrania po ex na Zalando Pre-Owned, w której zachęca polskich klientów do wymiany ubrań pozostawionych przez byłych partnerów i odświeżenia swojej garderoby.

Rozstania bywają ciężkie, a często łatwiej jest pożegnać się z bliską osobą niż z jej rzeczami, które długo po rozstaniu zalegają w szafie, przywołując zarówno te dobre, jak i złe wspomnienia. W tym roku Zalando przekonuje, że Walentynki to nieoczywista, ale idealna okazja, aby zrobić porządek z rzeczami i dać im drugie życie. W tym celu platforma przygotowała dedykowaną kampanię ukazującą trzy historie miłosne i to, co pod wpływem emocji bohaterowie robią z ubraniami swoich byłych partnerów. Pozbycie się ich w rozsądny sposób okazuje się równie trudne jak samo rozstanie. Zamiast wyrzucania odzieży, Zalando Pre-Owned oferuje możliwość przedłużenia jej żywotności w trosce o dobro planety, kierując się zasadami cyrkularności. W ten symboliczny sposób platforma podejmuje próbę edukacji konsumentów o skutkach pozbywania się odzieży bez zachowania reguł zrównoważonej mody, zmiany ich przyzwyczajeń i zachęcenia ich do podejmowania bardziej świadomych wyborów. Umożliwiając klientom Zalando danie drugiego życia ubraniom bezpośrednio na platformie, oferta Pre-owned stanowi duży wkład w strategię zrównoważonego rozwoju do.MORE, wspierając cel, jakim jest przedłużenie życia 50 milionów artykułów i wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2023 roku.

- Poprzez naszą niecodzienną walentynkową kampanię, chcemy zwiększyć świadomość klientów na temat Zalando Pre-Owned i zachęcić ich do korzystania z oferty tej kategorii. Zależy nam aby pokazać, że wymiana ubrań w sposób bardziej zrównoważony możliwa jest zarówno w Walentynki jak i przez cały rok. Tym samym chcemy zmotywować klientów do podejmowania bardziej świadomych decyzji i do wspólnego działania na rzecz dobra planety - mówi Dawid Pożoga, Regional Lead na Polskę i Czechy w Zalando.

Dzięki Pre-owned klienci mogą z łatwością wymieniać artykuły bezpośrednio na Zalando, korzystając z gwarancji niezrównanej wygody wysyłki, wielu opcji płatności i darmowych zwrotów. Dzięki zaktualizowanej funkcji listy życzeń, klienci w prosty sposób mogą zarządzać swoją garderobą i mieć podgląd na wszystkie artykuły, które kupili na Zalando, a także dodać artykuły kupione gdzie indziej, dzięki czemu ich wymiana wymaga zaledwie kilku kliknięć. Po transakcji klienci mogą wybrać, czy wolą otrzymać kartę podarunkową Zalando o odpowiedniej wartości, czy chcą przeznaczyć środki na wsparcie dwóch partnerskich organizacji charytatywnych: Czerwony Krzyż lub WeForest. Wszystkie używane artykuły oferowane na Zalando, sprawdzane są pod kątem jakości i stają się asortymentem dostępnym dla milionów klientów. Zgodnie z polityką Zalando, wspierającą zrównoważony rozwój, we wszystkich zamówieniach z kategorii Pre-owned wykorzystywane są wolne od plastiku opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu.

