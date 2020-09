Zalando wchodzi na rynek odzieży używanej

Zalando uruchamia od dziś swoją nową ofertę Pre-owned w Niemczech i Hiszpanii. Ogłoszona po raz pierwszy w lutym tego roku nowa oferta skierowana jest zarówno do klientów, którzy chcą kupować, jak i do tych, którzy zamierzają sprzedawać używane artykuły na Zalando. Oferta została przygotowana spójnie z wyglądem, wrażeniami i niezwykłą wygodą znaną z platformy Zalando i będzie służyć milionom klientów w całej Europie. W październiku oferta Zalando Pre-owned zostanie uruchomiona także w Belgii, Francji, Holandii i Polsce.

- Zainteresowanie odzieżą używaną jest duże i ciągle rośnie, szczególnie wśród milenialsów. Jednocześnie, klientom brakuje łatwej i rzetelnej usługi, która łączy w sobie bezproblemową sprzedaż artykułów, które przestali już nosić z przyjemnymi doświadczeniami zakupów odzieży używanej on-line. Wraz z uruchomieniem oferty Pre-owned, Zalando zostanie pierwszą platformą modową, która oferuje tak proste rozwiązanie i kompleksowo zaspokaja potrzeby klientów w tym zakresie - mówi Torben Hansen, wiceprezes Zalando ds. ecommerce.

Dzięki Pre-owned klienci mogą z łatwością sprzedawać artykuły bezpośrednio na Zalando, korzystając z darmowej wysyłki. Aby jeszcze bardziej ułatwić im zarządzanie swoją garderobą, również funkcja listy życzeń w Fashion Store została zaktualizowana. Klienci od razu mogą zobaczyć teraz wszystkie artykuły, które kupili na Zalando, a także dodać artykuły kupione gdzie indziej, dzięki czemu mogą je sprzedać w zaledwie kilku kliknięciach. Po sprzedaży odzieży, klienci mogą wybrać, czy wolą otrzymać kartę podarunkową na Zalando o odpowiedniej wartości, czy chcą wesprzeć jedną z dwóch partnerskich organizacji charytatywnych, Czerwony Krzyż lub WeForest. Wszystkie artykuły używane, oferowane na Zalando, są sprawdzane pod kątem jakości i stają się asortymentem dostępnym dla milionów klientów, oczywiście z gwarancją niezrównanej wygody wysyłki, wielu opcji płatności i darmowych zwrotów. Zgodnie z polityką Zalando, wspierającą zrównoważony rozwój, we wszystkich zamówieniach z kategorii Pre-owned wykorzystywane są wolne od plastiku opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu.

Uruchomienie oferty Zalando Pre-owned to kamień milowy w drodze spółki do realizacji swojego hasła, jakim jest zostania punktem wyjścia dla mody. - Już teraz każdego dnia miliony osób odwiedzają platformę Zalando, aby znaleźć spersonalizowane inspiracje, porady i rozrywkę. Oferta Zalando Pre-owned to jedna z naszych głównych inicjatyw mających na celu budowanie coraz lepszych doświadczeń klientów na naszej platformie - mówi Robert Gentz, współzałożyciel i dyrektor współzarządzający Zalando.

Umożliwiając naszym klientom danie drugiego życia ich ubraniom bezpośrednio na platformie, nowa oferta Pre-owned stanowi również duży wkład w strategię zrównoważonego rozwoju do.MORE Zalando, wspierając nasz cel, jakim jest przedłużenie życia 50 milionów artykułów i wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2023 roku.

Uruchomieniu oferty Pre-owned towarzyszyć będzie kampania marketingowa prowadzona na kanałach Zalando i w mediach społecznościowych na wszystkich sześciu rynkach oferty odzieży używanej.