Zalando inwestuje w inspiracje, logistykę i technologie, aby, w obliczu wzrostu w trzecim kwartale, przyśpieszyć przyszłe wzrosty. W trzecim kwartale rentowność gracza e-commerce poprawia się, ale przychody spadają.

Wzrost skorygowanego EBIT z 13,5 mln euro do 23,2 mln euro w trzecim kwartale; spadek wolumenu sprzedaży brutto (GMV) o 2,4 proc.; spadek przychodów o 3,2 proc.

Nowa przestrzeń w stylu luksusowego butiku na Zalando Fashion Store zapewnia ulepszone doświadczenia zarówno dla marek luksusowych jaki i dla klientów.

Nowy brand B2B - ZEOS, umożliwia markom i detalistom zarządzanie ich sprzedażą wielokanałową w Europie za pomocą jednej, zintegrowanej platformy.

Zalando potwierdza roczną prognozę dotyczącą skorygowanego EBIT, modyfikując prognozy dla wolumenu sprzedaży brutto (GMV) i przychodów ze względu na oczekiwaną dalszą presję na popyt w pozostałej części roku.

Zalando ogłosiła, że jej dostosowany zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (skorygowany EBIT) za trzeci kwartał wyniósł 23,2 miliona euro, co oznacza wzrost o 72 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Zalando potwierdza całoroczne prognozy dotyczące skorygowanego EBIT jednocześnie wprowadzając korekty w odniesieniu do wolumenu sprzedaży brutto (GMV) i przychodów ze względu na oczekiwaną dalszą presję na popyt w pozostałej części roku.

Firma poprzez strategiczne inicjatywy kładzie kolejne fundamenty pod przyszły wzrost. Obejmują one nowe inspirujące treści i formaty storytellingu, wprowadzenie luksusowej przestrzeni butikowej w Zalando Fashion Store (w celu wzmocnienia doświadczenia zarówno marek luksusowych jak i klientów) oraz rozwój oferty logistycznej.

Butikowa przestrzeń dla luksusowych marek

Zalando udostępniło nową, luksusową przestrzeń w stylu butiku dla luksusowych marek i projektantów w Fashion Store, z nowym i odmiennym wyglądem. Ta aktualizacja sprawi, że Zalando stanie się bardziej atrakcyjne dla marek luksusowych, dając im większą kontrolę nad tym, jak prezentują się na platformie. Przestrzeń ta ma zachęcić nową generację klientów marek luksusowych do odkrycia świeżych, zróżnicowanych i inspirujących doświadczeń zakupowych od projektantów.

Nowa marka Zalando

W zeszłym miesiącu firma wprowadziła na rynek markę B2B ZEOS, skrót od Zalando E-commerce Operating System, umożliwiającą markom modowym i lifestylowym oraz sprzedawcom detalicznym zarządzanie wielokanałowym biznesem w całej Europie w ramach jednej ujednoliconej platformy.

W ubiegłym roku Zalando przeprowadziło pilotaż wielokanałowej realizacji zamówień, która przechodzi pod nową marką i nosi obecnie nazwę ZEOS Fulfillment. Z nową ofertą współpracuje już około 30 marek i sprzedawców detalicznych, takich jak Pepe Jeans należąca do Grupy AWWG oraz znana polska marka obuwia i akcesoriów Kazar.

Logistyka i technologia są kluczem do pobudzenia naszego przyszłego rozwoju. Nasz zdrowy bilans zapewnia nam elastyczność finansową niezbędną do dokonywania tych strategicznych inwestycji – powiedziała dr Sandra Dembeck, dyrektor finansowa Zalando.

- Co więcej, dzięki naszej dyscyplinie finansowej udało nam się osiągnąć kolejny kwartał poprawy rentowności - dodaje.

Wyniki Zalando

Skorygowany EBIT wzrósł do 23,2 mln euro w trzecim kwartale z 13,5 mln euro w tym samym kwartale rok temu, do czego przyczyniły się niższe koszty realizacji zamówień.

Skorygowany EBIT wzrósł w kwartale do 1% z 0,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wartość GMV spadła w tym kwartale o 2,4% do 3,2 miliarda euro, a przychody o 3,2% do 2,3 miliarda euro w tym kwartale w obliczu trudnego otoczenia makroekonomicznego, jakim są złe nastroje konsumentów i spadająca sprzedaż internetowa.

Niekorzystny wpływ na kwartał miał także najcieplejszy w historii wrzesień w Europie, gdyż kupujący nie kupowali odzieży na jesień i zimę, jak to zwykle robi w tym sezonie.

