Zalando z kapsułową kolekcją zrównoważonej mody

Zalando zaprosiło najbardziej kreatywnych i innowacyjnych przedstawicieli branży modowej do współpracy, której wynikiem jest kolekcja złożona ze 116 projektów. Marki ze Skandynawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch wybrano ze względu na ich podejście do rynku mody zrównoważonej i bardziej przyjaznej środowisku. Otrzymały one zadanie polegające na stworzeniu świadomej kolekcji, utrzymanej we wspólnej estetyce, przy jednoczesnym skupieniu się na zastosowaniu materiałów pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Kolekcja Małe kroki. Duża zmiana. Razem z Zalando ujawnia konstruktywny dialog i zaangażowanie marek współpracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży modowej.

- Zrównoważony rozwój stał się jednym z najważniejszych tematów dla projektantów marek Premium. Żyjemy w świecie wciąż rosnącej świadomości społecznej i środowiskowej - ważne jest to, abyśmy dawali naszym klientom komfort wyboru nie zmuszając ich do rezygnacji z własnego stylu i jakości. - mówi Lena-Sophie Roeper, Buying Director Premium & Luxury w Zalando - Naszym celem jest inspirowanie klientów, aby kupowali w sposób bardziej świadomy i cieszymy się, że możemy to robić wspólnie z innymi markami. Dzięki temu udowadniamy, że taka współpraca to słuszny kierunek rozwoju.



Kolekcję zaprojektowano z myślą o odzieży przejściowej. Jesienna paleta barw opiera się na naturalnej estetyce zmieniających się pór roku, a cała kolekcja pasuje zarówno do cieplejszej, jak i chłodniejszej aury. Wykorzystane materiały udowadniają, że styl może iść w parze ze zrównoważonymi zakupami. W całej kolekcji są obecne organiczna bawełna, gładki lyocell i przyjazny środowisku trioctan. Wykorzystanie bawełny, poliestru i wełny z recyklingu zmniejsza negatywny wpływ produkcji odzieży na środowisko naturalne. Tam gdzie jest to możliwe, produkty oznaczone zostały niezależnymi certyfikatami organizacji takich jak GOTS, OCS i GRS.

- W ostatnich latach, przeszliśmy długą drogę stawiając na transparentność w identyfikacji bardziej zrównoważonej mody. Chcemy ułatwić i uprzyjemnić naszym klientom zakupy zrównoważonej i przyjaznej środowisku odzieży, a także zapewnić im inspirację i informacje, których szukają - wszystko w jednym miejscu. - mówi Kate Heiny, Director Sustainability w Zalando - Pozycja Zalando w branży modowej zobowiązuje nas do zaproponowania ponad 34 milionom aktywnych klientów na 17 rynkach bardziej zrównoważonej mody. Możemy to robić dzięki współpracy z partnerami, którzy podzielają naszą wizję i etykę. Chcemy być dalej odpowiedzialni w budowaniu zrównoważonej mody". - dodaje.

1

2