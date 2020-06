Załoga Portu Łódź w komplecie

Po okresie kwarantanny spowodowanej pandemią centra handlowe powoli wracają do rzeczywistości. Od 4 maja marki systematycznie otwierały swoje kolejne sklepy, które przez blisko dwa miesiące pozostawały zamknięte. Następnie ruszyły kawiarnie i restauracje. W Porcie Łódź obecnie otwartych jest 100 proc. najemców, którzy mogą operować. Klienci ostrożnie ale coraz chętniej decydują się na zakupy stacjonarne, a sprzyjają temu liczne promocje organizowane przez najemców, wyprzedaże, a także najnowsze kolekcje modowe, które można obejrzeć „na żywo” w sklepie. Poza markami z asortymentem odzieżowym, Klientów promocjami witają także sklepy z wyposażeniem wnętrz, oraz perfumerie i drogerie. Największe rabaty sięgające nawet 70 proc. przygotowały m. in. CCC, Reserved, Mohito, House, Monnari, Jysk, Douglas, Empik oraz sklep jubilerski Yes.

Duża, jednopoziomowa powierzchnia Portu Łódź wynosząca 103 tys. mkw., szerokie korytarze, otwarte przestrzenie oraz liczne toalety rozlokowane na terenie całego Centrum sprzyjają zachowaniu bezpiecznej odległości między ludźmi, a co za tym idzie poczuciu bezpieczeństwa i komfortu podczas zakupów. Dodatkowo ogromny bezpłatny parking zewnętrzny i zadaszony, łącznie oferujący 5 100 miejsc pozwala bez problemu na pozostawienie samochodów co drugie miejsce.