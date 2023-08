Focus Bydgoszcz ma odświeżony sklep zoologiczny Moby Dick. Marka sąsiaduje z Cinema City.

Moby Dick ma nowe wnętrze w Focus Bydgoszcz.

Sieć Moby Dick ma w Polsce 120 sklepów.

Moby Dick w Focus Bydgoszcz działa od końca 2022 roku.

Dotychczasowy najemca Focus Bydgoszcz zyskał nową przestrzeń. Błękitne balony wyznaczały drogę pupilom i ich właścicielom do nowego sklepu. Przekąski, zabawki i inne niezbędne do opieki nad domowymi zwierzętami akcesoria już czekają w nowym sklepie Moby Dick.

Moby Dick to grupa niezależnych, specjalistycznych sklepów zoologicznych zrzeszających podmioty różnego formatu. Celem grupy jest to, aby do należały do niej najlepsze sklepy zoologiczne na rynku, w których pracują pasjonaci. Marka stara się zapewnić: bogaty asortyment zgodny z profilem i wielkością sklepu, atrakcyjne ceny i profesjonalne doradztwo. W Polsce z logo Moby Dick działa 120 sklepów.

Centrum handlowe Focus w Bydgoszczy ma 44,6 tys. mkw. powierzchni najmu. Najemcami obiektu są m.in.: Cinema City, HalfPrice, Sinsay, Media Expert, 4F, Adidas, Apart, Big Star.

