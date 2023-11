Nowa wyspa pojawiła się na mapie Gemini Park Tychy. Stoisko Sorvella Perfumy to oferta z zapachami o dużym stężeniu olejków.

Tychy mają nowe zagłębie z perfumami.

Logo Sorvella Perfumy pojawiło się tam w Gemini Park.

Gemini Park Tychy zaprasza swoich klientów do odwiedzenia stoiska Sorvella Perfume na poziomie 1, tuż obok empik i Lavard. Nowa wyspa to oferta perfum damskich i męskich, mgiełki do ciała, zapachy dedykowane do domu, samochodu oraz świece.

Na powierzchni 36,6 tys. mkw. w Gemini Park Tychy znajdziemy blisko 130 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie uczęszczanej trasy DK1, łączącej m.in. Śląsk z Podbeskidziem, zaledwie 3,5 km od ścisłego centrum miasta. Właścicielem obiektu jest krakowski deweloper Gemini Holding.

Sorvella Perfumy to jest firma wypełniająca lukę pomiędzy drogimi i niedostępnymi dla większości klientów perfumami, a tanimi zapachami gorszej jakości, niemającymi wiele wspólnego ze sztuką perfumeryjną. W jej portfolio są zapachy niedostępne w innych drogeriach i perfumeriach w Polsce. Firma została założona w Warszawie w 2017 r. Sorvella Perfumy działają w Polsce, Austrii, Niemczech, Kazachstanie, Kirgistanie, Gruzji i Belgii

