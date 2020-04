Zapowiedź odmrożenia gospodarki i otwarcia galerii handlowych podbiła kursy akcji spółek odzieżowych

Kursy akcji spółek odzieżowych rosły po zapowiedziach odmrażania gospodarki. Liderem wzrostów była spółka CCC, której kurs rósł o prawie jedną trzecią.

Po otwarciu pierwszej poświątecznej sesji na GPW kurs CCC wystrzelił w górę przebijając poziom 40 zł. Około południa akcje spółki zyskiwały ok. 30 proc. To z jednej strony efekt zapowiedzi stopniowego odmrażania gospodarki, co może oznaczać powolne przywracanie funkcjonowania galerii handlowych. Sklepy w galeriach handlowych to dla CCC główny kanał dystrybucji.

