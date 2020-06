Zara, Bershka, Stradivarius. Inditex zamyka sklepy

Hiszpański gigant odzieżowy – Inditex, właściciel marek: Zara, Bershka, Stradivarius czy Massimo Dutti restrukturyzuje swoją sieć sklepów na całym świecie. Dziś liczy ona 7412 salonów. Docelowo ma to być od 6, tys. do 6,9 tys. Oznacza to, że około 1 tys. – 1,2 mniejszych salonów zniknie z rynku. Placówki mają gorszą pozycję i stanowią zaledwie 5 – 6 proc. całkowitej sprzedaży. Większość z nich to starsze jednostki należące do marek innych niż Zara.

Optymalizacja oznacza jednocześnie otwarcie 450 nowych sklepów wyposażonych we wszystkie najnowsze technologie. Przez pandemię sprzedaż w grupie spadła o 44 proc. Tymczasem internetowa wzrosła o 50 proc. w pierwszym kwartale tego roku i o 95 proc. w samym kwietniu.

Prezes grupy Pablo Isla przedstawił plan rozwoju firmy na lata 2020-2022. Zapowiedział m.in. nakłady inwestycyjne w wysokości 1 mld euro na zwiększenie sprzedaży online i dodatkowe 1,7 mld euro na dalszą integrację platformy sklepowej.

