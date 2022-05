Zara już nie tylko elegancka. Marka wprowadza kolekcję outdoor

Zara outdoor to ubrania do jazdy na rowerze czy wspinaczki. Fot. zara.com









Rynek odzieży sportowej rośnie, a hiszpańska marka Zara, należąca do Grupy Inditex, zamierza to wykorzystać. Do sprzedaży wprowadziła kolekcję outdoor i oferuje m.in. ubrania do jazdy na rowerze czy wspinaczki.