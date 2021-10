Zara z nietypowym sklepem w londyńskim centrum handlowym

Zara otworzyła nowy sklep w centrum handlowym One New Change w Londynie, łączący zalety zakupów stacjonarnych i on-line - czytamy na fashionunited.com.

Nowy sklep o powierzchni 23 000 stóp kwadratowych znajduje się w dzielnicy Cheapside w Londynie.

Najnowszy sklep łączy funkcje online i sklepu, takie jak Store Mode, dostępny za pośrednictwem aplikacji Zara.

Funkcja cyfrowa pozwala klientom kupować przedmioty online, a następnie odbierać je w ciągu pół godziny. Inne funkcje trybu sklepowego obejmują rezerwacje przymierzalni i lokalizatory przedmiotów. Klienci mogą również zamawiać do sklepu w One New Change zamówienia online.

Centrum handlowo-rozrywkowe w londyńskim City, One New Change znajduje się w finansowej dzielnicy Londynu, w pobliżu katedry św. Pawła. Inne sklepy znajdujące się w centrum to H&M, Hugo Boss i Swarovski.

Obszar Cheapside zyskał 25-procentowy wzrost odwiedzin od zakończenia ostatniej blokady w kwietniu. Otwarcie sklepu One New Change następuje po innych otwarciach Zary w miejscach takich jak Bluewater i St. Davids w Cardiff.

- Cieszymy się, że Zara jest teraz otwarta w One New Change, zwiększając jej obecność w kilku innych lokalizacjach - powiedział starszy dyrektor portfolio Landsec, Russell Loveland - To otwarcie ma miejsce we wspaniałym czasie dla rosnącej liczby osób, które mieszkają, pracują, robią zakupy i udzielają się towarzysko w One New Change i szerzej w City of London”.