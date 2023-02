Zara wypuszcza na rynek nową kolekcję kosmetyczną dedykowaną dla dzieci.

Rośnie zainteresowanie firm rynkiem produktów dla dzieci. Niedawno pisaliśmy o prognozowanych wzrostów rynków odzieży dziecięcej, którego wartość w roku 2030 szacowana jest na 291,76 mld dolarów. Odzieżowy gigant Zara właśnie wypuścił na rynek nową kapsułową kolekcję kosmetyczną dla dzieci.

Kapsułowa kolekcja Mini Artists obejmuje zarówno produkty, jak i akcesoria, które mają pobudzać twórczą ekspresję i wyobraźnię poprzez eksplorację tonów, faktur i wzorów.

W linii stworzonej przez Diane Kendal znajdują się m.in. lakiery do paznokci, kredki do twarzy i ciała, a także umożliwiające na skórze szablony do twarzy, zmywalne maski do wielokrotnego użycia czy fartuch dla małego artysty. Kosmetyki z linii zostały oparte o przyjazne i delikatne formuły i są łatwe w aplikacji.

