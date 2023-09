Zara podjęła decyzję o zamknięciu sklepów w Polsce, które nie przynosiły wystarczających zysków i nie wzbudzały zainteresowania. Marka nie znika jednak z kraju.

Zara zamknęła dwa sklepy: w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu oraz w Poznań Plaza w Poznaniu.

Teraz podjęto decyzję o rezygnacji z powierzchni handlowej w CH Galaxy w Szczecinie.

Nie znaczy to jednak, że Zara znika z Polski.

Jak informuje portal Biznes.Wprost.pl, Zara zamknęła do tej pory dwa sklepy. Jeden znajdował się w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, a drugi w Poznań Plaza w Poznaniu. Teraz podjęto decyzję o zlikwidowaniu salonu Zara w CH Galaxy w Szczecinie. Wszystko po to, by postawić wyłącznie na topowe salony, których utrzymanie się opłaca najbardziej.

Firma stawia obecnie na powiększenie i odświeżanie wybranych sklepów oraz na sprzedaż internetową. I tak w styczniu br. rozpoczęto remont generalny sklepu w Westfield Mokotów w Warszawie. Sklep został powiększony i odświeżony wizerunkowo.

Spółka Zara Polska radzi sobie bowiem finansowo dobrze. Złożyła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2023. Firma może pochwalić się zyskiem w wysokości 6,04 mln zł. Przychody netto spółki wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym z 1 488,5 mln zł do 2 063,3 mln zł czyli łącznie o 38 proc. W danym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost rentowności spółki. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł z 22 mln do 39 mln w porównaniu do roku ubiegłego. Rok 2022 został zamknięty zyskiem netto w wysokości 6,04 mln zł.

