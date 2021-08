Zarządzane przez Multi galerie z nowymi najemcami

Multi Poland skomercjalizowało w ciągu ostatniego roku blisko 42 tys. mkw. powierzchni GLA w 6 zarządzanych przez siebie centrach handlowych w Polsce.

Wśród największych umów są m.in. dwa hipermarkety Carrefour, trzy sklepy dyskontowe marek Action i HalfPrice, a także drugi w Europie salon LG Brand Store.

Prowadzone są rozmowy z kolejnymi najemcami, w tym międzynarodowymi sieciami.

Carrefour, sieć spożywczych hipermarketów i sklepów convenience, podpisała kontrakt na pierwszy poza Warszawą sklep z dużym działem BIO (7,8 tys. mkw.) w Magnolia Park, największym centrum handlowym we Wrocławiu, gdzie również LG Brand, marka elektroniki domowej, otworzyła drugi w Europie innowacyjny koncept LG Brand Store o pow. 225 mkw.

W Sarnim Stoku, centrum handlowym w Bielsku-Białej, Carrefour podpisał umowę na nowy format hipermarketu (3,7 tys. mkw.), a dyskonty Action i HalfPrice najęły po, odpowiednio, blisko 1000 i 1300 mkw. Również w Forum Gdańsk Multi Poland wynegocjowało umowę najmu i oddanie przestrzeni 1300 mkw. dla marki HalfPrice, która debiutuje w Gdańsku. W Galerii Pestka, zlokalizowanej w jednej z największych dzielnic mieszkalnych Poznania, Stacja Grawitacja podpisała umowę na 5,5 tys. mkw. powierzchni pod park trampolin. W sześciu polskich galeriach umowy najmu podpisały również: Pinko, New Balance, Top Secret, Recman, Originals, Dante, Homla, Orange, T-Mobile, Kraina Serów, Decimas, Distance, Sephora, Tattum, Crocs, Time Trend, The Body Shop, Vissavi i Komfort.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– W Multi wierzymy, że ostatnie odbicie w zakresie najmu zarówno mniejszych, jak i dużych marek handlowych będzie się utrzymywało – mówi Frederic Rouleau, Country Asset Manager w Multi Poland. – Przewidujemy, że pojawią się zupełnie nowe formaty najemców, czego przykładem są: Zalando otwierające coraz więcej sklepów typu pop-up czy Amazon, który planuje otwarcia stacjonarnych punktów w centrach handlowych w Niemczech. Dlatego znacznie ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory dla zarządców obiektów handlowych staje się zapewnienie takich lokalizacji, które odpowiadają zmieniającym się preferencjom najemców i ich klientów.

Multi współpracuje z najemcami, by dostosować się do ich preferencji. Przykładem jest restrukturyzacja powierzchni w Magnolia Park we Wrocławiu (100 tys. mkw. GLA) w taki sposób, by znalazło się tutaj więcej lokali.

Obecnie Multi prowadzi negocjacje z kolejnymi międzynarodowymi sieciami, a także innowacyjnymi konceptami zainteresowanymi najmem lokali w centrach handlowych zarządzanych przez tę firmę w Polsce. Multi Corporation, wraz ze swoim polskim oddziałem Multi Poland, zarządza łącznie ponad 80 obiektami handlowymi w Europie i Turcji.