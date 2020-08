Zarządzanie centrum handlowym w pigułce. Metro Properties wdrożyło aplikację iMall

Metro Properties zakończyło wdrażanie aplikacji iMall w większości zarządzanych przez spółkę centrach handlowych.

– Jest to platforma, która w bardzo intuicyjny sposób łączy najemców z zarządcą nieruchomości. W proces tworzenia tej aplikacji zaangażowaliśmy naszych najemców, zatem wszystkie jej funkcjonalności dostosowane są do realiów i codzienności centrum handlowego. Konieczność pojawiania się w biurach administracji ograniczona jest do minimum. Z pomocą aplikacji można wykonać lub awizować większość czynności stanowiących codzienność centrum handlowego. Tych funkcjonalności jest tyle, aby się w nich nie pogubić. Aplikacja to zarządzanie i relacje w pigułce – opisuje Krzysztof Wiburski, dyrektor regionalny Działu Zarządzania Centrami Handlowymi Metro Properties.

Aplikacja pozwala najemcy zaoszczędzić czas, ponieważ złożenie awizacji zajmuje mu 20 sekund. Z kolei z perspektywy zarządcy nieruchomości kwestie administracyjne nabierają innego znaczenia.

- Ten rodzaj relacji jest dużo bardziej efektywny. Komunikacja jest bardzo bezpośrednia. Aplikacja umożliwia bycie częścią społeczności centrum handlowego. Ma taki moduł,, który na przykład pozwala edytować, bądź dodawać ogłoszenia informuje - Krzysztof Wiburski.

Dyrektor podkreśla, że w czasie pandemii kwestia bezpieczeństwa jest niesłychanie istotna.

- Aplikacja ogranicza bezpośredni kontakt i poprawia jakość komunikacji. Jest też bardzo skutecznym narzędziem, które zdecydowanie buduje przewagę konkurencyjną centrum handlowego – uważa Krzysztof Wiburski.

