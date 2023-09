Westfield Mokotów z końcem lata poszerzyło swoją ofertę o różnorodne propozycje, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Na Mokotów powróciła m.in. ceniona polska marka La Mania, która zaprasza do swojego flagowego salonu.

Również marka Apple zdecydowała się otworzyć swój salon w nowej odsłonie w Westfield Mokotów.

Westfield Mokotów poszerzyła swoją ofertę także o sklep Hair Shop oraz salon fotograficzny AB FOTO i Crazy Bubble, także myjnię Prime Shine.

W Westfield Mokotów na pasjonatów mody czeka butik marki La Mania, który powrócił do tego centrum handlowego w nowej odsłonie. We flagowym salonie marki na klientów czekają ubrania i dodatki stanowiące idealne połączenie ponadczasowej elegancji z najnowszymi, światowymi trendami. La Mania powstała

z myślą o kobietach, które są silne, świadome własnej wartości, a zarazem lubiące manifestować swoją kobiecość. Salon marki w Westfield Mokotów wykracza poza ramy tradycyjnego sklepu - stanie się on również miejscem spotkań kobiet, gdzie moda łączy się z kreatywnością i kobiecą siłą.

Również marka Apple zdecydowała się otworzyć swój salon w nowej odsłonie w Westfield Mokotów. W iSpot Apple Premium Partner klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa i możliwości przetestowania pełnego asortymentu produktów firmy Apple a certyfikowani specjaliści pomogą dopasować produkt do indywidualnych potrzeb. Nowy salon iSpot to nie tylko zakupy, ale również możliwość zdobywania wiedzy podczas bezpłatnych warsztatów tematycznych.

To jednak nie jedyne nowości jakimi z końcem lata Westfield Mokotów zaskakuje swoich klientów. Każdy kto to po letnim szaleństwie chce zadbać o swoje włosy, może udać się po starannie wyselekcjonowane produkty do ich pielęgnacji i stylizacji do sklepu Hair Shop, znajdującego się na poziomie 0.

Aby zatrzymać na dłużej letnie wspomnienia warto odwiedzić salon fotograficzny AB FOTO na poziomie +1 Westfield Mokotów. Odwiedzjący znajdą tam aparaty i akcesoria fotograficzne, skorzystają z możliwości wydruku zdjęć w różnych formatach. Pracownicy salonu nakleją także folie ochronne na smartfony i aparaty fotograficzne klientów. Można tu również wykonać zdjęcia do dokumentów.

Z kolei Ci, którzy chcą jeszcze poczuć wakacyjny klimat mogą skosztować odrobiny Tajwanu w Crazy Bubble. Spróbować tu można napoju Bubble Tea i setek kombinacji smakowych od orzeźwiającej herbaty oraz aromatycznej kawy, aż po napoje mleczne, zmrożone shake’i i sorbety. Stoisko Crazy Bubble znajduje się na poziomie 0.

W trakcie udanych zakupów warto pomyśleć także o swoim samochodzie. Klienci Westfield Mokotów mogą teraz skorzystać z oferty myjni Prime Shine (znajdującej się na poziomie -1 parkingu), w której wykwalifikowany personel zadba o potrzeby nawet najbardziej wymagających właścicieli samochodów.

Cieszymy się, że do naszego centrum wciąż dołączają nowi najemcy. Ponowne otwarcie butiku La Mania to dla nas szczególnie ważne wydarzenie, które z pewnością wzmocni modową ofertę Westfield Mokotów i przyciągnie uwagę wielu wielbicielek dobrego stylu – mówi Izabela Wójcik, dyrektorka Westfield Mokotów. – Jednak nasi klienci mogą liczyć na dużo więcej niż tylko najlepsze zakupy. Westfield Mokotów to także miejsce, w którym można skorzystać z profesjonalnego doradztwa, personalizacji oferty czy wyjątkowych inspiracji. Klient i jego potrzeby, są zawsze w centrum wszystkiego co robimy.

Westfield Mokotów nie zwalnia tempa i już niedługo poinformuje o kolejnych nowościach, wydarzeniach i niespodziankach. Jesień i zima zapowiadają się niezwykle ciekawie.

