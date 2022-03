Zawieszenie działalności w Rosji nie zaszkodzi mocno finansom Adidasa

Adidas ostrzegł przed spadkiem sprzedaży spowodowanym zawieszeniem działalności w Rosji oraz zamknięciem fabryk w Wietnamie z powodu rosnącej liczby przypadków koronawirusa w kraju.

Jednak lepsze prognozy dla rynku chińskiego zaowocowały w środę zwiększeniem o 10% wartości akcji niemieckiej grupy odzieżowej - podaje Reuters.

Adidas ma w Rosji ok. 500 sklepów, co stanowi aż jedną czwartą wszystkich sklepów firmy, która o ich zamknięciu poinformowała w poniedziałek. Firma musiała również zamknąć fabryki w Wietnamie z powodu COVID-19, co przełoży się na niedobór produktów i spadek sprzedaży sięgający 600 milionów euro w pierwszym kwartale roku. Cytowany przez Reuters dyrektor generalny Adidas, Kasper Rorsted zaznaczył jednak, że spadek nastąpi przed silnym odbiciem w drugim kwartale.

CEO Adidasa podkreślił, że firma nie przewiduje szerszego wpływu kryzysu na Ukrainie na jej wyniki i utrzymuje śródroczne cele. Jak zauważa Rorsted, branża artykułów sportowych jest zwykle odporna w czasach zawirowań finansowych.

Powodem względnego optymizmu firmy jest również oczekiwany znaczny wzrost sprzedaży w Chinach w drugim kwartale roku. Adidas nie tylko podpisał kontrakty z lokalnymi sportowcami, ale również położył nacisk na projektowanie produktów specjalnie na rynek chiński, aby móc konkurować z lokalnymi brandami.