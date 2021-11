Zdrofit kolejnym najemcą Nowego Fortu Wola

Właściciel obiektu – firma Mayland Real Estate zakłada, że Nowy Fort Wola będzie centrum przede wszystkim dla klientów z najbliższej okolicy, co jest związane z bardzo dużym potencjałem centrum w tzw. strefie 5 minut.

Sieć Zdrofit będzie obecna na dwóch poziomach odnowionego centrum, zajmując łączną powierzchnię 1185 mkw.

Otwarcie zmodernizowanego centrum handlowego w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej zaplanowano na 2022 r.

– Fort Wola ma być centrum, które swoją ofertę kieruje zwłaszcza do okolicznych mieszkańców i osób, które pracują w pobliżu. Dzięki swojej doskonałej lokazlizacji w najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy biznesowej w Polsce, oferuje najemcom dostęp do ponad 60 tys. osób pracujących lub mieszkających w najbliższej okolicy. Zdrofit ma bardzo silną pozycję w Warszawie i doskonałe wyczucie w zakresie lokalizacji. Wierzymy, że nasza współpraca przyczyni się do wzmocnienia zarówno naszego partnera, jak i samego odświeżonego Fortu Wola – mówi Grzegorz Latała, dyrektor ds. komercjalizacji i członek zarządu Mayland Real Estate, dewelopera będącego właścicielem obiektu.

Wygodne miejsce codziennych zakupów

Obecnie w Nowym Forcie Wola trwają intensywne prace modernizacyjne. Celem jest przekształceniem istniejącego centrum handlowego pierwszej generacji w wygodne miejsce codziennych zakupów. Trwają również intensywne negocjacje z kolejnymi podmiotami, które chcą swoje placówki otworzyć w ramach odświeżonego obiektu.

- Zainteresowanie potencjalnych najemców jest duże. Trwają kolejne rozmowy i już wkrótce powinniśmy poinformować o kolejnych umowach. Co nas szczególnie cieszy – powracają do nas również firmy, które były obecne w poprzedniej odsłonie obiektu, które znają i cenią sobie tą lokalizację – dodaje Grzegorz Latała.

Właściciel obiektu – firma Mayland Real Estate zakłada, że Nowy Fort Wola będzie centrum przede wszystkim dla klientów z najbliższej okolicy, co jest związane z bardzo dużym potencjałem centrum w tzw. „strefie 5 minut”.