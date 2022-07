Zdrowa Krowa debiutuje w Libero Katowice

Wyróżnieniem dla Libero jest otwarcie pierwszego w Polsce lokalu Zdrowa Krowa w nowej formule skierowanej tylko dla klientów galerii handlowych. Fot. Mat. prasowe









Autor: GK

Dodano: 15 lip 2022 08:48

Do grona nowych najemców strefy food court Libero Katowice dołączyła restauracja Zdrowa Krowa. Lokal uruchomiony został w nowym koncepcie marki „street slow food”, który skierowany jest do klientów galerii handlowych. To pierwsza tego typu restauracja tej sieci w Polsce.