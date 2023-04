Sieć Zdrowa Krowa powiększyła się o nowy lokal na pierwszym piętrze warszawskich Złotych Tarasów. Właścicielem jest franczyzobiorca Michał Kuczyński, który posiada już dwie restauracje: Zdrowa Krowa Warszawa Wola oraz Smile&Wine Port Praski.

Przypomnijmy, Zdrowa Krowa zapowiadała otwarcie w Złotych Tarasach w grudniu ubr.

- Gdy Złote Tarasy zaproponowały nam wynajem lokalu, zainteresowaliśmy się tą propozycją od razu. Pomimo obniżonej liczby klientów i wysokich kosztów, w dobrych galeriach handlowych nadal panuje duży ruch. Dzięki temu, że nasza restauracja jest częścią sieci, podjęliśmy rozmowy ze Złotymi Tarasami, które były zainteresowane wprowadzeniem dokładnie takiego samego konceptu, jaki oferujemy – mówi Michał Kuczyński, właściciel restauracji.

Odwiedzający restaurację mogą korzystać z wygodnego dostępu do Złotych Tarasów, który jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, a także z dogodnymi godzinami otwarcia, aby zaspokoić głód w każdej porze dnia.

Jesteśmy przekonani, że nowy lokal w Złotych Tarasach będzie idealnym miejscem dla osób, które cenią sobie zdrowe jedzenie i poszukują wyjątkowych smaków. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy w branży gastronomicznej jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość i doskonałą obsługę w każdym z naszych lokali - podkreślił Michał Kuczyński.

Goście restauracji znajdą w menu szeroki wybór dań, w tym przepyszną wołowinę, która jest podstawą kuchni Zdrowej Krowy. Jednocześnie oferta restauracji została wzbogacona o sałatki, dania vege, keto czy paleo, aby sprostać wymaganiom coraz większej liczby osób szukających zdrowej diety.

- Wszystkie lokale Zdrowej Krowy charakteryzują się wysokiej jakości składnikami,

a przede wszystkim doskonałą wołowiną. Niemniej jednak aktywnie obserwujemy trendy w dziedzinie żywienia i zauważamy wyraźny wzrost zainteresowania fleksitarianizmem i wegetarianizmem. Bez wątpienia, nasze menu odzwierciedla te zmiany i oferujemy wiele propozycji dla osób, które unikają lub ograniczają mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. W naszej ofercie znajdują się propozycje wegańskie przygotowywane na bazie naszych autorskich zamienników mięsa, a także keto i paleo. Dodatkowo wprowadziliśmy produkty bezglutenowe, aby sprostać wymaganiom naszych gości. Mamy ambitne plany na rozwój tych trendów, które z pewnością zaskoczą i usatysfakcjonują zarówno naszych stałych, jak i nowych gości – mówi Ewa Michalska, Brand Manager sieci Zdrowa Krowa.

Pod szyldem Zdrowa Krowa działa 13 restauracji, m.in. w Warszawie, Katowicach, Bielsku-Białej, Pucku i Krakowie. Obecnie Zdrowa Krowa oferuje trzy modele współpracy. Są to: restauracja Zdrowa Krowa, Street Slow Food Zdrowa Krowa (punkt w food court lub food truck) oraz restauracja premium Smile&Wine. Sieć planuje, że w 2023 roku powiększy się aż o kilka kolejnych punktów.

- Dzięki różnorodnym konceptom możemy dostosować profil działalności do konkretnej lokalizacji. Nasze inwestycje zależą również od dostępnego budżetu, zaczynając od ekonomicznego food trucka, a kończąc na restauracji premium. – mówi CEO sieci Zdrowa Krowa, Robert Kuc.

Nowa restauracja w Złotych Tarasach wpisuje się w plany rozwoju i cele, jakie stawiamy sobie jako sieć na 2023 rok. Planujemy otwarcie co najmniej kilku nowych punktów, w tym food trucków, a także uruchomienie marek wirtualnych - dodaje Robert Kuc.

- W najbliższych miesiącach będziemy także koncentrować się na intensywnej pracy nad poprawą standardów, centralizacją dostawców oraz employer brandingiem. Naszym celem jest pozyskanie nowych pracowników, którzy chcą związać się z naszą marką na dłużej i zapewnić naszym Gościom najwyższą jakość obsługi. – dodaje Robert Kuc.

Zdrowa Krowa to nie tylko restauracje, to również marka oferująca możliwości współpracy w formule franczyzowej. Sieć zachęca osoby zainteresowane otwarciem własnej restauracji do udziału w cyklicznie organizowanych webinarach, podczas których przedstawia możliwości współpracy oraz model franczyzowy sieci Zdrowa Krowa.

