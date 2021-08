Zdrowa Krowa tworzy koncept dla centrów handlowych

Marcin Szlufik, senior leasing manager Libero Katowice i Robert Kuc, CEO sieci franczyzowej Zdrowa Krowa









Autor: propertynews.pl

Dodano: 03 sie 2021 08:27

Do Centrum Handlowego Libero w Katowicach wchodzi w tym roku marka Zdrowa Krowa. Tym samym sieć restauracji franczyzowych poszerza portfolio o nowy koncept - street slow food, skierowany do klientów galerii. Marka konsekwentnie zbliża się do realizacji celu na 2021 rok, którym jest 20 restauracji własnych oraz franczyzowych.