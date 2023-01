Zdrowy Stół Auchan to wielowymiarowy projekt łączący promocję zdrowej żywności oraz kuchni polskiej i francuskiej, budowanie więzi społecznych, pomoc potrzebującym, edukację a także możliwość nabywania przez uczestników nowych kompetencji.

Przy wspólnych stołach zasiadały osoby potrzebujące - uchodźcy, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież z ośrodka socjoterapeutycznego, dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu oraz seniorzy. Poczęstunek dla uczestników Zdrowego Stołu oraz wolontariuszy przygotowały na bazie produktów ze sklepów Auchan panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wieszki. Łącznie wydano 800 posiłków.

Podczas każdego ze spotkań, na specjalnie zorganizowanym Stanowisku Szefa Kuchni Auchan pracownicy oraz wolontariusze przyrządzali proste i zdrowe potrawy kuchni polskiej i francuskiej. Do degustacji zapraszani byli klienci sklepów. W tym czasie przygotowano blisko 10 tys. porcji degustacyjnych.

Na potrzeby projektu Zdrowy Stół Auchan powstała książka o tym samym tytule, zawierająca przepisy opracowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wieszki. Ilustracje do niej wykonali młodzi artyści z Polski i Ukrainy, co stanowiło szansę na zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poczucia własnej wartości. Książka wydana w nakładzie 5 tys. dostępna była bezpłatnie podczas eventów. Przygotowana została także w formie e-booka.

Głównym założeniem projektu była pomoc potrzebującym, integracja oraz promocja zdrowej żywności. Tworząc projekt podeszliśmy niestandardowo do tematu wydawania posiłków i postanowiliśmy dać osobom potrzebującym niezapomniane chwile we wspaniałej atmosferze, której towarzyszyły tańce i muzyka na żywo. Wydając książkę, której autorami są dzieci i ich rodzice, daliśmy szansę wielu osobom na tak wielki sukces. Projekt Zdrowy Stół Auchan jest pierwszym i jedynym takim projektem w Europie, który swoją skalą i różnorodnością działań dał tyle szczęścia i pozytywnych wspomnień. Osoby, które brały udział w projekcie nadal miło go wspominają i pytają o kolejne edycje. Każdy, kto ogląda film z realizacji projektu jest pod wrażeniem, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi Martyna Ditbrener, prezes zarządu Fundacji TERAZ WY.