Ze szczęki na bazarze do europejskich galerii handlowych

Zanim powstało CCC, była Żółta Stopa – sieć obuwniczych kiermaszy. Buty w pudełkach nie schodziły, więc trzeba było je z nich wyjąć i związać gumką. W ten sposób ludzie myśleli, że jest taniej.

W 1999 r. Dariusz Miłek stworzył własną markę CCC. Skrót pochodzi od hasła "cena czyni cuda". Powtarzał je sprzedawcom, gdy narzekali, że nie mogą sprzedać towaru. Przecena zawsze działa - tłumaczył.

Talent do handlu sam do niego przyszedł i - jak mówi - on zawsze go wołał i męczył. – Nie znając języka, potrafiłem za granicą wszystko sprzedać – przyznał Dariusz Miłek, twórca CCC podczas Konferencji WallStreet 20.

Kolarzem został mając 13 lat. Jak sam przyznaje nie chciało mu się uczyć. Zawodówkę wybrał, bo miał do niej dwa przystanki autobusem i jeździły tam wszystkie linie. Potem zdecydował się na technikum górnicze. Jednocześnie pracował na etacie w kopalni, ale nie był górnikiem, tylko jeździł na rowerze w kopalnianej drużynie.

