Apteki Lloyds zostały przeprofilowane na DOZ zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrzni. Teraz funkcjonują pod nazwą DOZ Apotek.

Ze szwedzkiego rynku aptecznego zniknął szyld Lloyds Apotek.

Został zastąpiony przez DOZ Apotek.

Stało się to po tym, jak w ubiegłym roku szwedzkie apteki przejęła CEPD NV, spółka z Amsterdamu, która jest też właścicielem aptek DOZ.

Polskie apteki DOZ to jedna z największych sieci działających na polskim rynku, która należy do CEPD NV z siedzibą w Amsterdamie.

W ubiegłym roku holding CEPD NV z siedzibą w Amsterdamie, do którego należy DOZ – jedna z największych sieci aptecznych działających na polskim rynku, przejął apteki Lloyds ze Szwecji i rozpoczęła proces ich rebrendingu. Wszystkie 74 placówki stacjonarne w 1,5 miesiąca zmieniły szyld na DOZ Apotek. Zostały przeprofilowane zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Logo zmieniła też apteka internetowa.

Szwecja to kraj, który zapewnia stabilne i przewidywalne otoczenie prawne dla prowadzenia biznesu. Jest także liderem transformacji cyfrowej i stawia na dynamiczny rozwój e-zdrowia – napisała w komunikacie spółka Pelion, zarządzająca siecią DOZ.

Pelion sprawuje nadzór właścicielski m.in. nad aptekami DOZ i drogeriami Natura. Prowadzi też sprzedaż hurtową poprzez PGF oraz Pharma Point.

CEPD NV (Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV) jest jednym z wiodących europejskich holdingów w branży detalicznej dystrybucji farmaceutyków. W tej chwili prowadzi piątą co do wielkości sieć aptek w Europie z niemal 1400 placówkami w Polsce, Szwecji i na Litwie.

