W galerii handlowej Aura Centrum Olsztyna już działa salon z kosmetykami Ziaja. Pierwsi klienci mogli liczyć na promocje.

Tuż przy głównym wejściu do Aura Centrum Olsztyna w pobliżu Way To Beauty Olsztyn dostępny jest nowy sklep firmowy marki Ziaja. Z okazji otwarcia nowego sklepu na pierwszych gości czekały promocje.

Ziaja to polski producent kosmetyków na bazie naturalnych składników. Firma została założona w 1989 roku przez farmaceutów Aleksandrę i Zenona Ziaję. Dziś działa sprzedaż stacjonarna i w sklepie internetowym

Aura Centrum Olsztyna ma ponad 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios z ośmioma salami. Obiekt ma około 28 tys. mkw. powierzchni handlowej. Najemcami obiektu są m.in: Big Star, Bytom, Cropp, Dealz, Diverse, Gatta, Grey Wolf, H&M i House.

