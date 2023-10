Aspektów zielonej zmiany w biznesie jest tak wiele, jak wielkie jest to wyzwanie. Bywa, że dla konkretnego celu trzeba dopiero wymyślić właściwe rozwiązanie. Ale "zielona transformacja" to nie slogan. To rzeczywistość poparta konkretnymi działaniami.

W koncernie IKEA trwa zielona transformacja. Wszystkie działania firmy mają być pozytywne dla planety.

IKEA stara się pozyskiwać jak najwięcej surowców ze źródeł odnawialnych.

Firma dba też o zeroemisyjność w transporcie.

Zielona transformacja firm to sposób, w jaki współczesny biznes produkuje, dystrybuuje i dostarcza do klienta swoje produkty. A chodzi głównie o to, by działania gospodarcze przedsiębiorstw miały nie tylko neutralny, ale i pozytywny wpływ na planetę.

Tak się składa, że IKEA ma to w swoim DNA - mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu, IKEA Industry Polska, dyrektorka generalna, IKEA Industry Zbąszynek.

Strategie budowane w IKEA dla wzmocnienia zielonej transformacji mówią o tym, że prowadząc swoje działania przedsiębiorstwo ma być pozytywne dla planety. W tej dziedzinie zakres możliwości jest ogromny.

Obserwując rynek widzę, że firmy szukają takich rozwiązań, by pomóc planecie - dodaje dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek.

Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu, IKEA Industry Polska, dyrektorka generalna, IKEA Industry Zbąszynek.

Już dziś w IKEA surowce pozyskiwane są ze źródeł odnawialnych. Firma dba też o zeroemisyjność w transporcie, i to zarówno w transporcie ciężkim jak i w tzw. transporcie ostatniej mili. Ważne jest także i to, w jaki sposób w IKEA prowadzona jest gospodarka odpadami.

Aspektów jest bardzo dużo i jest to bardzo duże wyzwanie. Ładna nazywa "zielona transformacja" jest poparta konkretnymi działaniami. Czasami są one celami, dla których nie ma jeszcze gotowych rozwiązań. Dlatego tak dużo rozmawiamy o zielonej transformacji - mówi Małgorzata Dobies-Turulska.

Zdaniem zarządzającej IKEA Industry to trudny i długi proces.

Próbujemy a potem dzielimy się doświadczeniami. Dzielimy się wiedzą i zdobywamy wiedzę o tym, jak możemy zieloną transformację przyspieszyć - mówi prezeska zarządu IKEA Industry Polska.

Ważnym, może nawet najistotniejszym elementem tej strategii jest, aby próbować i dawać dobry przykład. A IKEA - jak podkreśla dyrektorka zarządzająca - daje przykład w wielu zakresach.

Podzielę się przykładem z zakresu paneli fotowoltaicznych. W IKEA mamy farmę solarną, największą albo jedną z największych w Europie, ma 19 mgw. W chwili, gdy podejmowaliśmy decyzję o instalacji robiliśmy to po to, by korzystać z energii odnawialnej i to był jeden z celów naszej strategii - mówi Małgorzata Dobies-Turulska.

Ale w międzyczasie pojawił się temat zeroemisyjności. I wtedy IKEA - wspólnie z firmami Volvo i Raben - podjęła się wyzwania: uruchomić ciężarówkę elektryczną, która będzie przewozić wyroby gotowe pomiędzy zakładami produkcyjnymi.

No i tak się składa, że do ciężarówki potrzebujemy ładowarek. Dzięki temu, że mamy własne panele fotowoltaiczne, ładowarki korzystają z zielonej energii - opowiada dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek.

Gdyby w skalo od 1-10 miała oceniać zaangażowanie biznesowe i stosunek IKEA do zielonej transformacji, to za chęć zmiany, determinację i myślenie o inwestycjach w tym kierunku, z poziomu oceny motywacji bez wahania przyznałaby swojej firmie 10 pkt.

Krok po kroku wprowadzamy różne rozwiązania, które rozszerzają zakres naszego wpływu. Uczymy się też nowych tematów - mówi mówi prezeska zarządu IKEA Industry Polska.

Ale zdaniem zarządzającej wykonalność zadań zmierzających ku zielonej transformacji w Polsce jest inna.

Kiedy przechodzimy do kalkulacji ekonomicznej z poziomu biznesu, to wiele firm się wycofuje. Dlatego w ocenie stosunku biznesu do zielonej transformacji w Polsce, za wykonalność w skali do dziesięciu daję poniżej pięciu punktów - mówiła podczas konferencji Precop 28 Małgorzata Dobies-Turulska.

A jednak nie da się uciec od zielonej transformacji i w konsekwencji od zielonej firmy. Zmiany w zarządzaniu biznesem da się uniknąć i to nie tylko w kontekście Unii Europejskiej i zielonego ładu.

Przed nami niemal trzy dekady. Właściwie można by uznać, że na zmiany jest jeszcze dużo czasu. Ale trzeba mieć w pamięci i ten aspekt, że warto dostosować swoje firmy do bycia eko i bycia zielonym w kontekście konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

