Zielone Arkady w Bydgoszczy od niedzieli z lepszą infrastrukturą komunikacyjną

Prace remontowe w obrębie ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy rozpoczęły się w lutym 2019 roku. Ich efektem jest zupełnie nowe rozwiązanie komunikacyjne zarówno w infrastrukturze, jak i transporcie publicznym.

Czas remontów drogowych przy Zielonych Arkadach był dla nas wyzwaniem, z którym sobie poradziliśmy. We współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy udało nam się wypracować nową koncepcję dojazdu do naszego Centrum. Od 6 grudnia mieszkańcy całego regionu mogą do nas dotrzeć nie tylko samochodem, ale też trzema liniami tramwajowymi i aż dziesięcioma liniami autobusowymi – mówi Ewa Krassowska, dyrektor Zielonych Arkad.

Wizualizacja remontu dróg dojazdowych do Zielonych Arkad wykonana przez ECE

Nowe linie tramwajowe usprawnią komunikację górnego tarasu Bydgoszczy (Kapuścisk, Wyżyn, Wzgórza Wolności) głównie z centrum Bydgoszczy, a także z Dworcem Głównym. Skróci się czas podróżowania do i z centrum. Torowisko zostało wydzielone, dzięki czemu na trasie tramwajów nie będą tworzyć się zatory uliczne (tzw. korki). Jest to przede wszystkim transport bardziej ekologiczny.



W ramach inwestycji opracowano zupełnie nową infrastrukturę drogową, która obejmuje: linię tramwajową w pasie dzielącym wzdłuż ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego (torowisko zostanie usytuowane w obniżeniu względem jezdni ul. Kujawskiej), podłączenie do układu drogowego centrum handlowego, obejmującego przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Słowiańskiej oraz Karpackiej, a także przebudowę układu drogowego, obejmującą fragmenty ulic: Wały Jagiellońskie, Zbożowy Rynek, Toruńskiej i Bernardyńskiej oraz przebudowę ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego.

Dodatkowo, w ramach udogodnień dla kierowców, zaprojektowany został parking w rejonie ul. Ustronie oraz parking park & ride przy południowym wjeździe na rondo Kujawskie.