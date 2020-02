Zielone światło dla budowy Premium Park. Inwestycja przyciągnęła znane marki

Premium Park to inwestycja zlokalizowana na skrzyżowaniu dróg krajowych do Prudnika, Nysy, Kędzierzyna Koźla i wojewódzkiej drogi do Opola. Projekt zakłada realizację parku o łącznej powierzchni handlowej ok. 11 tys. mkw.

W Premium Park funkcjonować będzie 20 – 25 lokali handlowych znanych marek, m.in.: Biedronka (pow. 1200 mkw - będzie to największy i najnowocześniejszy sklep sieci w regionie), Pepco, Martes Sport, Neonet, CCC, Rossmann, Deichmann. Prowadzone są rozmowy z dalszymi najemcami. Planowany jest także przedstawiciel branży „dom i ogród”.

Aby otoczenie Premium Park okazało się w pełni funkcjonalne planowane jest również stworzenie na terenie 5 hektarowej działki restauracji z opcją typu drive oraz dużej stacji paliw.

To największy w okolicy i przyjazny dla kupujących kompleks handlowy z parkingiem na około 500 miejsc.

Inwestor posiada prawomocną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę.

Rozpoczyna procedurę wyboru Generalnego Wykonawcy.