Zielonogórski Focus Mall pozyskał nowego najemcę

Lokal Karpicko w Focus Mall łączy funkcjonalności cukierni oraz kawiarni.

Wnętrze o powierzchni 125,5 mkw. zostało zaaranżowane w jasnym, minimalistycznym stylu – poza witrynami prezentującymi apetyczny asortyment cukierni, znajdują się tu także stoliki dla gości, a w sezonie letnim będzie funkcjonować kawiarniany ogródek.

Wiele elementów oferty jest odpowiedzią na smaki i oczekiwania klientów – w menu znajdują się także propozycje bez cukru, bez laktozy, wegańskie czy bezglutenowe.

– Wkładamy mnóstwo serca w produkcję naszych naturalnych wypieków. Dzięki obserwacji trendów cukierniczych stale doskonalimy i poszerzamy ofertę, by jak najlepiej trafiała w różnorodne gusta naszych klientów. Otwierając się na ich opinie, zyskujemy najlepszych doradców i ambasadorów – mówi Mariusz Raczkowiak, manager cukierni. – Focus Mall to znakomite miejsce do rozwoju biznesu, przyciągające miłośników wysokojakościowych produktów - wierzymy, że podzielą oni naszą pasję do naturalnych słodkości – dodaje.

– Karpicko to firma znana i lubiana przez mieszkańców Zielonej Góry, z wieloletnim doświadczeniem i unikatową ofertą. Torty z tej cukierni niejednokrotnie uświetniały także imprezy organizowane przez Focus Mall – cieszymy się z możliwości bliższej współpracy – mówi Marta Radziwoń, dyrektor centrum handlowego Focus Mall. - Klienci świadomi znaczenia jakości kupowanych produktów i ceniący oryginalne smaki z pewnością staną się stałymi gośćmi Cukierni Karpicko - zapewnia Marta Radziwoń.

Umowa z centrum została zawarta na 5 lat. W związku z rozbudową centrum, jesienią br. udostępniona zostanie klientom nowa część galerii Focus Mall, obejmująca ok. 70 lokali handlowo-usługowych oraz strefę foodcourt. Docelowa całkowita powierzchnia GLA wyniesie 44 tys. mkw., a strefa parkingowa pomieści ponad 1400 samochodów.